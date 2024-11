Zbijali šale in krstili mošt

Nekoč so se naši predniki ob godu svetega Martina, ki je spremenil mošt v mlado vino, zbrali v vinskih zidanicah v kleteh, kjer so imeli v lesenih sodih shranjen mošt. V tistih časih so šli vinogradniki ob martinovem od zidanice do zidanice ter poskušali to mlado vino. Gospodinje pa so medtem pripravljale pojedino.

Na Martinovo soboto je bilo prešerno tudi v vinski kleti na turistični kmetiji Puhan v Bogojinskih goricah, kjer so skupaj s Turističnim društvom Bogojina pripravili šaljiv krst mošta. Opravila ga je skupina članov Vinogradniškega društva Beltinci. Med njimi je bil tudi škof sveti Martin, z njim sta prišla še ministrant in muzikant. Jože Puhan s turistične kmetije se jim je zahvalil, da so opravili to prvo dejanje prav pri njih. Nakar so vsi skupaj nazdravili še z letošnjim mladim vinom, temu pa je sledila zaslužena Martinova večerja.