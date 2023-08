Zastrupitev v Črni: vojaki in gasilci prišli na pomoč, na koncu pomoč potrebovali sami

Vreme nam v zadnjih tednih ni prizanašalo. Po silovitih padavinah, zaradi katerih so mnoge reke prestopile bregove, zaradi katerih so se prožili številni zemeljski plazovi, sledi sanacija, ki bo marsikje dolgotrajna.

A v vsej tej nesreči, od marsikje prihajajo spodbudne informacije o številnih pridnih rokah, ki so priskočile na pomoč prizadetim. Žal pa nas je danes dosegla vest o smoli, ki se je pripetila v Črni.

Vojaki in gasilci so pomagali pri sanacijskih delih na kegljišču v kletnih prostorih. Tam ni oken, blizu je tudi kanalizacija. Spletni Večer poroča, da naj bi se deseterica med njimi zastrupila, menda z ogljikovim monoksidom in amonijakom, nekateri so se tudi onesvestili. Uradnih podatkov še ni.

Poročajo še, da so nesrečnežem na pomoč priskočili s helikopterjem in jih odpeljali (oziroma jih še vozijo) v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec – bili pa naj bi zunaj smrtne nevarnosti.

