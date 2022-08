Zastal vam bo dih: izplaval videoposnetek nesreče letala na gorenjski avtocesti (VIDEO)

Danes vsi govorijo o neverjetnem dogodku na gorenjski avtocesti. Tam je namreč zasilno pristalo manjše letalo. Uprava za zaščito in reševanje piše takole: »Ob 14.34 je na avtocesto med predorom Ljubno in priključkom Brezje v občini Radovljica pristalo manjše letalo ter med pristajanjem zadelo v brežino in se prevrnilo.« V letalu sta bili v času dogodka dve osebi, ki sta iz plovila sami rešili in jo menda odnesli čisto brez poškodb.

Sreča v nesreči, bi lahko rekli, Darsove kamere pa so ujele celotno dogajanje v ključnih trenutkih, ki si ga lahko ogledate spodaj. Ob tem so se tudi malce pošalilil: »Na gorenjski avtocesti je zasilno pristalo manjše letalo. K sreči se je vse dobro končalo! Vožnjo brez vinjete pa bomo tokrat spregledali.«

Na gorenjski avtocesti je zasilno pristalo letalo. FOTO: Voranc Vogel, Delo

