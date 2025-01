»Približno 60 na novo odkritih primerov pljučnega raka na leto lahko pripišemo izpostavljenosti radonu v stanovanjskih okoljih v obdobju 1978–2017, kar ustreza 5,5 odstotka vseh primerov pljučnega raka,« pravijo znanstveniki Onkološkega inštituta Ljubljana v epidemiološki raziskavi, ki je bila objavljena v ugledni znanstveni reviji Cancers in je eden najbolj odmevnih člankov lanskega leta. Radon je radioaktivni plin brez vonja, barve in okusa, ki v zunanjem okolju ni zdravju škodljiv. Drugače pa je v zaprtih prostorih, kjer se zbira, saj v prostore prehaja skozi razpoke in strukturne vrzeli, ...