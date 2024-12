Zaradi stečajev dvakrat več brezposelnih kot prejšnji mesec

Konec novembra je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 45.709 brezposelnih, kar je 0,5 odstotka več kot oktobra in 3,1 odstotka manj kot novembra lani.

V prvih 11 mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 45.886 brezposelnih, kar je 5,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, je objavil zavod.

Med novo prijavljenimi je bilo 2000 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 1036 presežnih delavcev, 152 brezposelnih zaradi stečajev in 615 iskalcev prve zaposlitve.

Brezposelni zaradi stečajev

Glede na predhodni mesec se je na novo prijavilo 130,3 odstotka več brezposelnih zaradi stečajev in 14 odstotkov več presežnih delavcev. Iskalcev prve zaposlitve se je prijavilo 75,9 odstotka manj, 10,4 odstotka manj je bilo tudi prijav brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas.

V primerjavi z lanskim novembrom se je brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas prijavilo prav tako 10,4 odstotka manj, iskalcev prve zaposlitve 0,8 odstotka manj, presežnih delavcev 23,8 odstotka več, brezposelnih zaradi stečajev pa 360,6 odstotka več.

Med brezposelnimi, ki so se novembra prijavili na zavodu, prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter v gostinstvu in v gradbeništvu.

Veliko različnih profilov

Od 4873 brezposelnih, ki jih je zavod novembra odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3092, kar je 10,6 odstotka manj kot oktobra in 1,6 odstotka več kot novembra lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, komercialnih zastopnikov za prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, natakarjev, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otok, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, strokovnjakov za prodajo, oglaševanje in trženje ter kuhinjskih pomočnikov.