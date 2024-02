Četudi na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni ta hip ne poteka nobena sejemska prireditev, še zdaleč ni dolgočasno. Potekajo namreč zaključne aktivnosti, povezane z drugo licitacijo vrednejšega lesa, ki jo v partnerstvu s Pomurskim sejmom in Zavodom RS za gozdove pripravlja podjetje Gozdarstvo Gornja Radgona. Zbrali so 1440 kosov (hlodov) lesa v skupni količini okoli 1290 kubičnih metrov. Večinoma je v ponudbi hrast, ob hrastu pa je tu še 20 drevesnih vrst, ki se pojavljajo v gozdovih Pomurja in Slovenskih goric ter vse tja do Haloz. Leto uničenih gozdov V tem trenutku potekajo ponudbe kupcev,...