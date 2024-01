»Še vedno nam grozijo, da bomo končali tako kot moj sin, in sicer prek telefona, facebooka, tudi prek drugih ljudi. Saj prijavim policiji, a kaj ko bi moral imeti priče, pričati si pa nihče ne upa, saj se prav tako bojijo maščevanja. Tako daleč smo prišli, da si niti na pokopališče nismo več upali, in ni nam preostalo drugega, kot da sinu, ki so ga ubili, najdemo nov prostor počitka. Bolj miren kraj, kjer si bomo upali prižgati svečko v njegov spomin. In kjer mu lahko postavimo spominsko ploščo, pa da nas ne bo strah, da jo bodo razbili,« je pred dnevi dejal Miro Brajdič ob grobu svojega sina....