Zakaj gorijo planinske koče, kdo je kriv? (FOTO)

V letu in pol so po Sloveniji zgorele kar tri priljubljene planinske postojanke: novembra 2019 je zgorel Frischaufov dom na Okrešlju, februarja letos Mozirska koča na Golteh, sinoči pa so se gasilci borili s požarom, ki je povsem uničil Dom na Osankarici. Še pred tem je oktobra 2017 zgorel dom na Korošici.Ob vsakem požaru z grozo opazujemo prizore uničenja, še zlasti, ko gre za kočo ali dom, ki nam je blizu in nas nanj vežejo lepi spomini. Mnogi se ob tem tudi sprašujejo, kako je mogoče, da je v tako kratkem obdobju pogorelo toliko koč? Gre za naključja?Kdo je kriv? Je na delu požigalec?Sodeč po do sedaj zbranih podatkih in policijskih preiskavah, požari niso povezani. To je za Slovenske novice že ob požaru na Mozirski koči potrdila predstavnica Policijske uprave Celje. Vsi trije zadnji požari so se namreč zgodili na celjskem območju.Zagorelo je popoldne, 20. oktobra 2017. S požarom je povezana precej nenavadna zgodba poljske državljanke , ki se je v dom zatekla z dvema mlajšima otrokoma. Ogenj je izbruhnil zaradi neprevidnosti oziroma pomote pri ravnanju z vnetljivo tekočino, za katero naj bi pri kuhanju menili, da je voda. Planinsko kočo je ogenj v celoti uničil, celjska policija pa je zaradi zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadila Poljakinjo.Na obnovo Kocbekov dom še vedno čaka, saj se Planinskemu društvo Matica kmalu zgodila nova katastrofa.V začetku novembra 2019 so oskrbniki te priljubljene postojanke odšli v dolino, že čez nekaj dni pa je udarila vest: Frischaufov dom je 7. novembra pogorel do tal. In to le nekaj tednov za tem, ko so v domu prenovili prenovili sanitarije, streho, kuhinjo, jedilnico in vse sobe.Po podatkih PU Celje je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi. Tuja krivda za nastanek požara je bila izključena.Septembra 2020 so na Okrešlju že položili temeljni kamen za izgradnjo novega doma.Šokirani so bili prebivalci Mozirja, ko so 24. februarja 2021 zvečer spremljali, kaj se dogaja z njihovo priljubljeno postojanko, ogenj je Mozirsko kočo na Golteh povsem uničil. Kriminalistična preiskava po podatkih PU Celje še vedno ni zaključena in da določene preiskave še vedno potekajo. Nam je pa Milena Trbulin potrdila, da »dosedanje ugotovitve preiskovalcev izključujejo sum storitve kaznivega dejanja« in tudi, da »povezave med požari treh planinskih koč na območju Policijske uprave Celje ni«.So pa v Planinskem društvu Mozirje hitro stopili skupaj in aktivno zbirajo sredstva za postavitev nove koče , v pripravi je tudi že idejna zasnova novega doma.Kaj je bil vzrok zadnjega požara, 8. aprila 2021, v katerem je pogorel Dom na Osankarici, je prav tako še preuranjeno sklepati. Na delu je bilo včeraj 120 gasilcev, ki pa so se zvečer trudili predvsem lokalizirati požar, ki se je razširil na gozd, uspelo jim je rešiti tudi del stavbe z muzejem Pohorskega bataljona in s tem neprecenljivo kulturno dediščino.