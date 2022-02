Sankcije ne bodo dovolj, Putin potrebuje močnejše sporočilo

Sankcije, ki so jih zahodne države sprejele proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, bodo sicer imele učinek, na Rusijo in tudi na evropske države, vendar obnašanja Moskve ne bodo spremenile, je prepričan izredni profesor na FDV Boštjan Udovič. Meni, da bi morali ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predvsem dati močnejše politično sporočilo.

Premalo resne sankcije

Kot je dejal v pogovoru za STA, sankcije – kot vse dosedanje proti Rusiji– verjetno ne bodo dale rezultata, saj so premalo resne, poleg tega si je Rusija že našla zaveznika na vzhodu, in kar bo izgubila z Evropo, bo nadoknadila s Kitajsko.

Preberite še:

Udovič zato meni, da bi bilo treba iskati druge oblike pritiska, predvsem diplomatskega, ter Moskvi poslati močnejše politično sporočilo, česa Evropa ne bo dopustila, oziroma da je bila invazija kršitev vseh mednarodnih pogodb in kot taka nelegalna in nelegitimna.

EU je ob četrtkovem sprejemu novih sankcij proti Rusiji poudarjal svojo enotnost. »Unija je v tem trenutku enotna, ker druge možnosti nima, kako trdna je ta enotnost, pa se bo pokazalo v prihodnjih mesecih, ko bodo sankcije trajale,« je dejal Udovič.

Ukrajina na pomoč Zahoda pri obrambi ne more računati. Takšna pomoč bi lahko vodila v konfrontacijo z Rusijo in še bolj krvavo vojno, a na drugi strani ga skrbi, ker je Zahod Ukrajino prepustil tihemu krvavenju.

Prej ali slej bodo zavese padle, začela se bodo nova pogajanja, nastopila bo nova stvarnost in čez tri mesece ali šest, ko se bodo zadeve nekoliko umirile, bodo evropske države spet začele intenzivno zasledovati svoje nacionalne interese, je napovedal.

Sankcije po njegovi oceni tudi ne bodo zamajale notranjepolitičnega položaja ruskega predsednika Putina, ki je »trdno v sedlu in ga nihče ne bo kmalu premaknil«.

Preberite tudi:

»Ne verjamem, da bi težave gospodarstva, padec rublja ali slabša kakovost življenja naredili prelom, gotovo bodo napetosti, tudi protesti, vendar bodo izzveneli,« je dejal.

Mogoči scenariji za prihodnost Ukrajine

Za prihodnost Ukrajine Udovič vidi dva mogoča scenarija.

Prvi je, da Rusija doseže popolno predajo oblasti in v Kijevu nastavi nekoga, ki ji bo naklonjen, kar se je že dogajalo v preteklih revolucijah v Ukrajini.

Drugi scenarij, ki ga bolj skrbi, pa je možnost gverilske vojne na ozemlju Ukrajine. V tem primeru bi se ukrajinska vlada umaknila na zahodni del države ter ohranila nadzor nad delom ozemlja, prihajalo pa bi do neprestanih gverilskih spopadov in permanentne vojne.

Še bolj pa ga skrbijo domneve, da je bilo morda Putinu na tiho dovoljeno, da naredi to, kar dela, ker ni bilo glasnega nasprotovanja. »Če se bo čez leta, ko se bodo odprli arhivi, izkazalo, da je to res, bo to velik madež na zahodnih državah,« je še dejal Udovič.