Zadnja nagrada v roke šestošolki

Risbica psa

V hiši so tri družine, nagrado si bodo razdelili.

Najbolj se je razveselila zvočnika. FOTOGRAFIJE: Jaroslav Jankovič

Tokrat nas je začudil tihi, sramežljivi glas na drugi strani telefona. »Ja. Kdo je?« se je oglasila mlada, 11-letnaiz Izlak. Sama seveda ni naročnica Slovenskih novic, kljub temu pa jih včasih prelista in prebere, kar jo zanima.Že skoraj od vsega začetka je naročnik najboljšega časopisa v Sloveniji njen ded, ki pa ga ob našem obisku ni bilo doma.»Vzel si je zaslužene počitnice in odšel v toplice,« nam je povedal njegov sin in Pijin očeA šestošolka Pia je v časopisu opazila nagradno igro Poletje s Slovenskimi novicami in hitro prebrala, kaj vse vsebuje nagradni paket.V hiši pravzaprav stanujejo tri družine, zato si bodo nepričakovane dobrote razdelili. Pia je pomagala zlagati na mizo. Fresh ledeni čaj z okusom breskve ali granatnega jabolka Magistrat Int. – Teekanne, nekaj plastenk svetle pitne vode Dana ter napitke z okusom lubenice, hruške in 12 steklenic limonade Dana.V nahrbtniku so bile skrite začimbe Kotanyi. Mešane začimbe za žar, začimbna mešanica za čevapčiče, dimljena sol, jabolčni čips ... Med njimi tudi bon za 20 evrov za Meso Kamnik – Anton, ki ga bo družina lahko unovčila v eni od njihovih poslovalnic.A Pia se je razveselila nečesa drugega, majhnega in trpežnega bluetooth zvočnika JBL GO2 z odličnim zvokom, ki ga lahko uporabljate kjer koli in kadar koli – tudi na dežju. Malce ga je podržala, nato pa razvila rdečo podlago za sončenje. Priznala je, da letos še ni bila na morju, a bo šla in ga bo vzela s seboj.S pomočjo očeta je brskala naprej po nahrbtniku in odkrila še eno zadrgo predala, kjer je shranjen celotni piknik pribor z vilicami, noži, krožniki in skodelicami. Poletje je še tu, sonce je močno, večeri pa postajajo prijetni, zato so pikniki v avgustu tako priljubljeni.Na vprašanje, kateri predmet ima v šoli najraje, je izstrelila: »Likovni pouk.« Žal je ta na urniku le enkrat na teden, zato pa Pia več riše in slika doma. Po steni v kuhinji ima razstavljenih vse polno risb in slik. Sicer še vedno zadržana je ustregla naši želji in nam na bel list zelo spretno in hitro narisala psa. Sicer pa je stena okrašena z oranžnim in rumenim soncem. Pove, da ima rada živahne, žive barve. Na vprašanje, ali bo slikarka, ko bo velika, je le skomignila z rameni in rekla: »Ne vem še.«Pia nam je priznala, da je s pomočjo očeta Rajka izpolnila nekaj kuponov nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami. In dočakala svoj srečni trenutek. Pii smo nagrado odpeljali z največjim veseljem.