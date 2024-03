Začenja se koledarska pomlad: včasih pade na 20. marec, drugič na 21.

Z današnjim pomladnim enakonočjem smo vstopili v koledarsko pomlad. To se je zgodilo z enakonočjem, ki je nastopilo ob 04.08 po lokalnem času. Svetli del dneva se bodo še naprej daljšal, in sicer vse do poletnega solsticija, ki bo letos 20. junija.

Mnoge bega vprašanje, kdaj se pomlad začne ali 20. ali 21. marca. Bojan Dintinjan z Astronomskega observatorija, Fakultete za matematiko in fiziko nam je lani pojasnil, od česa zavisi, kdaj je prvi pomladni dan.

»Kdaj nastopi enakonočje je določeno s položajem Zemlje na tirnici okoli Sonca. To je zanesljivo vedno natanko enako. Za nas na Zemlji takrat Sonce navidezno prečka ekvator in se preseli na severni del neba. Ta dogodek je neodvisen od koledarja, ki ga zemljani uporabljamo.

Ker Zemlja potuje po rahlo eliptični tirnici, ko je najbližja Soncu, to je 6. januarja, potuje najhitreje, zato traja zima na severni polobli tri dni manj od poletja, ko je Zemlja najdlje od Sonca in potuje počasneje. Ker se koledar prilagaja gibanju Zemlje, imamo vsake štiri leta prestopni dan, vsakih 100 let ga nimamo in vsakih 400 ga imamo, zato se točke enakonočja počasi selijo.«

Na observatoriju vabijo na dan odprtih vrat: opazujete lahko Luno in Jupiter

Ob današnjem enakonočju astronomski observatorij na Golovcu od 18.30 vnovič vabi na dan odprtih vrat. Za obisk je potrebna rezervacija brezplačne vstopnice.

Glede na današnjo napoved lepega vremena se v okviru dneva odprtih vrat v Astronomskem observatoriju Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani obeta tudi opazovanje neba s teleskopi na travniku za observatorijem. Med zanimivimi objekti za opazovanja bosta tokrat Luna in Jupiter, so zapisali na spletni strani fakultete.

Celoten program obiska observatorija sicer traja eno uro, ogledi pa bodo potekali v skupinah po 30 oseb z urniki ob 18.30, 19. uri, 19.30 in zadnji ob 20. uri. Program obiska observatorija sestavljajo uvodno predavanje ter kratke vesoljske novice, predstavitev raziskovalne dejavnosti na observatoriju in ogled teleskopa ASA, v primeru lepega vremena pa tudi opazovanje neba s teleskopi.

»"Obiščejo nas radovedni obiskovalci in astronomski navdušenci, da bi si ogledali delovanje observatorija, pogledali prvič skozi teleskop ali da bi od profesionalnih astronomov izvedeli kaj več o najnovejših odkritjih v tej vedi," so navedli.