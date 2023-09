Skoraj enajst let in pol po smrti sina Sebastiana in slabih devet let od vložitve odškodninske tožbe zoper osrednjo slovensko bolnišnico UKC Ljubljana so njegovi starši Urška Trotovšek in Damijan Ojsteršek zdaj od ljubljanske okrožne sodnice Doris Jarc dobili tak odgovor: »Vse okoliščine, ki so botrovale k temu, da je vzpostavljanje dihalne poti pri Sebastianu Ojsteršku trajalo toliko časa, kot je, in da se je k temu pridružil še sekundarni srčni zastoj, je mogoče obravnavati kot zaplet. Pravno je zaplet mogoče opredeliti kot nezgodo (nesrečo) med zdravljenjem, ki je sicer potekalo strokovno, ...