Pozor! Alarmi za točo že gorijo v teh delih Slovenije

Popoldne bodo v zahodni in južni Sloveniji možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče FOTO: Arso

So pa na Agenciji za okolje za nekatere dele države že prižgali alarme za točo.

V sredo bo večinoma sončno. Popoldne bodo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji krajevne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.