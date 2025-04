Kristina z bivšim fantom ubila Slovenca, z novim pa premestila truplo: ta je zločin priznal

Dalibor Š. (37) iz srbskega mesta Somborja je priznal, da je skupaj s policistko Kristino K. (45) prenesel truplo umorjenega slovenskega državljana na drugo lokacijo. S tem je z Višjim javnim tožilstvom v Somborju sklenil sporazum o priznanju krivde, po čemer je bil obsojen na dve leti in devet mesecev zapora zaradi kaznivega dejanja pomoči storilcu.

Za umor naj bi bila odgovorna policistka Kristina K. ter Predrag B. (36) iz Vrbasa, ki naj bi bil neposredni storilec in je bil v času razkritja zločina že v zaporu zaradi drugega kaznivega dejanja. Obema bodo sodili pred Višjim sodiščem v Somborju.

Spomnimo, da je bil umor slovenskega državljana razjasnjen avgusta lani, pet let po tem, ko se je zgodil. Preiskovalci so ugotovili, da je bil Slovenec z imenom Tomas umorjen leta 2019, domnevno s službeno pištolo uslužbenke notranjega ministrstva Kristine K., medtem ko naj bi bil neposredni storilec Predrag B.

Po poročanju srbskih medijev je bil Slovenec domnevno povezan s kriminalnimi skupinami.

Seznam pogrešanih leta 2019 Na seznamu pogrešanih oseb slovenske policije leta 2019 je šest oseb, dve sta ženski, dva moška sta stara 82 in 79 let. Edini dve osebi, domnevamo, ki bi morda ustrezali identiteti najdenega moškega, bi tako lahko bila od 15. avgusta 2019 pogrešani 35-letni Dejan Mešić ali od 6. julija pogrešani 54-letni Robert Nučić. (G. S)

Peklenski načrt

Umor se je zgodil na zapuščenem posestvu pri Somborju, kamor naj bi Kristina K. odpeljala svojega takratnega partnerja Predraga B., ki naj bi se tam srečal s Tomasom. Kristina je ostala v avtomobilu, Predrag pa je odšel s pištolo. Med njim in Slovencem je izbruhnil spor, ki se je končal s smrtonosnimi streli.

Po zločinu naj bi Kristina K. in Predrag B. skrila truplo, pištolo pa je zadržal Predrag. Kasneje, ko je Kristina želela orožje dobiti nazaj, naj bi ji začel groziti in izsiljevati za denar. Da bi prikrila sledi zločina, je Kristina junija 2020 prijavila, da je izgubila službeno pištolo, in se nato skupaj z novim partnerjem Daliborjem Š. odločila, da truplo izkopljeta in ga preneseta drugam.

Po navedbah virov sta ga prenesla na drugo lokacijo in ga znova zakopala – na območju Monoštorske ceste, kjer je policija avgusta lani našla človeške ostanke.

Zločin je prišel na dan šele po petih letih, in to po tem, ko so Daliborja Š. aretirali zaradi drugega kaznivega dejanja. Kristino K. so po razkritju umora prav tako aretirali.

Višje javno tožilstvo v Somborju je proti Predragu B. in Kristini K. vložilo obtožnico zaradi umora, pišejo srbski mediji. Sodna obravnava naj bi se začela v kratkem.