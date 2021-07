Z zemljevidom vznemirljivo med koruzna stebla (FOTO)

Če ste se v teh dneh morda peljali iz Mengša v Kamnik, ste na levi strani zagotovo opazili polje koruze, ki lepo uspeva. A le malokdo ve, da je znotraj njega oblikovan prav poseben koruzni labirint. Uredili so ga tudi v Mariboru, med Pekrami in reko Dravo. Odprt bo do sredine septembra. »Koruzni labirint je pravzaprav doživljajski park v koruznem polju, namenjen odraslim in otrokom. Predvsem želimo, da obiskovalci pospravijo pametne telefone in tablice, saj menimo, da lahko zmaga pustolovski duh,« nam je povedala Nataša Drozg, ki prepleta niti obeh koruznih labirintov, mariborskega...