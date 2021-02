Z vozička fotografirala 12 slovenskih mest

Stran koledarja

Ervin navija za nogometni klub Chelsea.

V Mariboru z Marcosom Tavaresom

Nino Rakovič s svojo tehnično opremo

1255 fotografij sta posnela.

Vsako leto prinese tudi nove koledarje. Prav posebnega sta izdalain, ki sta zaradi težke gibalne oviranosti priklenjena na invalidski voziček. Za komuniciranje in vsakdanje opravke potrebujeta nenehno pomoč osebnih asistentov. To ju ne ovira, da v sklopu Dnevnega centra za mlade gibalno ovirane Kamnik, ki ga obiskujeta, ne bi uresničevala svojih idej.»Imava vsak svojega osebnega asistenta, ki nama pomagata, da svoje želje tudi uresničiva,« sta povedala Nino in Ervin. »Trenirava boccio (različica balinanja, op. s.) in rada fotografirava. Iz najinih fotografij smo predlani z asistentomainizdelali koledar na temo Potep po Kamniku, nazadnje pa koledar za leto 2021, ki sva ga naslovila Midva po slovenskih mestih. Na povabilo organizacije Bodi sonček sva pripravila tudi knjižico Razgibajmo možgančke, ki je koristna za ohranjanje kondicije možganov. Namenjena je vsem starostnim skupinam, saj se v njej najde za vsakogar nekaj. Oba rada rešujeva kvize, križanke in uganke, zato sva se odločila, da jih poskusiva tudi sama sestaviti.«Trenutno je še vedno v ospredju koledar, ki je zares nekaj izjemnega. Nastal je pod okriljem Društva staršev otrok s posebnimi potrebami. Fotografije sta posnela Ervin Potočnik in Nino Rakovič. »Za koledar je bilo prevoženih 2160 kilometrov, na cesti smo preživeli 23 ur in šest minut. Popili smo 42 kavic, 23 kokakol, pojedli smo 32 kosil. Posnetih je bilo 1225 fotografij. Pri tem sta pomagala asistenta Andraž Marič in. Koledar je oblikovala,« sta povedala sogovornika.»Najin hobi je fotografiranje,« še pravita Nino in Ervin. »Ker se obenem tudi rada potikava naokoli, sva se odločila, da bova naredila koledar, v katerem je v objektiv ujetih dvanajst slovenskih mest. Ker ne moreva sama hoditi naokoli, sta nama pomagala najina asistenta. Potrebnega je bilo veliko medsebojnega usklajevanja, na primer organizirati prevoz, se pozanimati, kje se da parkirati in kako je posamezno mesto primerno za ogled z invalidskim vozičkom. Poleg vsega smo morali spremljati tudi vremensko napoved, saj morava paziti, da se najini električni mašini, kot pravimo invalidskim vozičkom, ne smeta zmočiti preveč.« Nino Rakovič je o Ervinu Potočniku povedal: »Moj prijatelj Ervin prihaja iz Stahovice pri Kamniku. Zelo rad ima šport, še posebno nogomet. Hodi na tekme Maribora, Domžal in še veliko drugih. Pri njem mi je všeč, da kar se odloči, po navadi tudi izpelje. Zelo si je želel iti v London na tekmo Chelseaja in leta 2019 mu je to uspelo.«In kaj pravi Ervin o Ninu? »Nino je nasmejan, prijazen in se zelo rad pošali, včasih tudi na svoj račun. Je moj dobri prijatelj, poznava se že zelo dolgo. Zanima ga tudi šport, predvsem nogomet. Velikokrat se zbadava zaradi nogometa, saj navijava za različne klube. Skupaj hodiva na izlete in v njegovi družbi mi ni nikoli dolgčas.«Po prevoženi poti jima je v spominu ostalo kar nekaj dogodivščin. »Na izletu v Novem mestu je Ervin pozabil napolniti tablico in daljinca, s katerim fotografira,« je povedal Nino. »Kar nekaj časa se je vozil po mestu, preden je lahko začel fotografirati. Asistent Andraž je peljal po 'bližnjici' in z Ervinom sta prišla na dogovorjeno mesto približno uro in pol pozneje. Nino je na koncu izleta zaribal avto, vendar je zbral še dovolj moči za vrnitev domov.«Ervina še zdaj zabava naslednja dogodivščina: »V Kopru nas je Matevž peljal po bližnjici, ki je bila vse prej kot prijazna za invalidske vozičke. Znašli smo se skoraj na obvoznici, hodili oziroma se vozili po pločniku, ki nima konca. Ko pa smo končno prispeli tja, ni bilo klančine za vozičke in nismo mogli dol. Ni bilo druge izbire, kot da smo se obrnili in šli po isti poti nazaj. Matevž je uporabil še eno bližnjico v garažno hišo in se je z Ninovim vozičkom zataknil v steber, zato smo skoraj klicali gasilce.«V Mariboru so si ogledali stadion Ljudski vrt, ravno ko so prenavljali tribune, pravita mladeniča: »Ker so bila vrata gradbišča odprta, smo se odločili, da zapeljemo noter. V času, ko smo bili na gradbišču, je delavcem precej blizu nas padel tram z vrha tribune. Nekoliko so nas okregali, kaj, hudiča, delamo na gradbišču. Odpravimo se raje okoli stadiona. Nogometaši NK Maribor so imeli ravno trening. Ervinu se je izpolnila želja, fotografiral se je z.«