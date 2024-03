Ko je Novomeščan Klemen Gorenc na novomeškem sodišču pred dnevi govoril o svoji izkušnji s poškodbo očesa in obiskom urgence, ni mogel zadrževati solz. Trideset let je bil star, ko je ostal brez povsem zdravega očesa. A zadeva se ne bi tako tragično končala, če bi zdravnik na urgenci opazil tujek v očesu. Pa ga ni. Niti ga ni napotil k oftalmologu, specialistu za očesne bolezni, saj je ocenil, da ni nič resnega. Sprva res ni bilo videti nič posebnega, Klemen je celo kolebal, ali naj sploh gre na urgenco, saj se mu je, ko mu je nekaj priletelo v oko, to le solzilo. Ampak je šel, zavedajoč se, d...