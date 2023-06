Z mladinskega kriminala na vrh upokojencev

Zadnji meseci, še bolj pa tedni, nizajo številne dogodke, katerih skupni imenovalec je boj za glasove upokojenk in upokojencev. Da bosta imela zadnja dva poloma Desusa na državnozborskih volitvah precejšnje posledice, je bilo pričakovati – toda dogodki zadnjih dni vseeno znova mešajo politične karte, in to v pomembni družbeni kategoriji. Upokojenci so svoje mnenje pripravljeni izraziti z volilnimi lističi.

Razdrobljenost ni dobra

Včeraj se je zgodila zamenjava na vrhu Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) – na predsedniškem stolčku namesto Janeza Sušnika po novem sedi upokojena kriminalistična inšpektorica Zdenka Jan, nekdanja vodja oddelka za mladinski kriminal na Policijski upravi Celje. ZDUS je sicer manj politikantsko opredeljena – kot sami pravijo, je njihov namen »povezovanje in sodelovanje« v zasledovanju strateških ciljev upokojencev: »V ZDUS je po zadnjih podatkih vključenih 490 društev in klubov upokojencev, konec lanskega leta smo imeli skupno 166.209 članov,« navaja Črt Kanoni iz odnosov z javnostmi ZDUS.

Predsednik Desusa Anton Rifelj v novih upokojenskih političnih gibanjih še ne vidi nič resnega in oprijemljivega. FOTO: Voranc Vogel

V ZDUS menijo, da je nespoštovanje zakonskih določil iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju »prebudilo ulico,« ali, kot navajajo: »Zgodil se je Pavel Rupar, zgodil se je NoSUS in zgodilo se bo lahko še marsikaj. Taka razdrobljenost seveda ni dobra za starejše, ni dobra za upokojence, ker prihaja do segregacije. Do delitve na naše in vaše,« opozarjajo iz ZDUS. O Pavlu Ruparju in njegovem gibanju se kopja lomijo že mesece. NoSUS (Nova stranka upokojencev Slovenije) nastaja iz oziroma v Društvu za boljšo kakovost življenja upokojencev Slovenije, kjer že nekaj časa organizirajo srečanja po slovenskih krajih (v prestolnici bodo zborovali naslednji ponedeljek). Minuli teden je celo trenutno vodilna slovenska politična stranka Gibanje Svoboda (GS) formalno ustanovila seniorsko organizacijo GS Seniorji, ki ji bo predsedoval Bojan Čebela, donedavni župan Borovnice – čeprav je na pomlad kazalo, da bodo sami vključili Desus v GS.

166 tisoč članov ima novo predsednico.

»Seniorska platforma GS je več ali manj odgovor na to, da se DeSUS ni hotel priključiti GS,« nam je v odziv povedal Anton Rifelj, trenutni predsednik Desusa, ki konkurenco za politične glasove premeri: »Platforma Seniorjev GS nima programa in ne vem, za kaj se zavzema. Rupar poudarja samo pokojnine. Od njih zaenkrat nič resnega in oprijemljivega za upokojence in starejše.« Rifelj še navaja, da od imenovanja novega vodstva Desusa ne zaznavajo več odhodov, nasprotno: »Povečuje se nam novi vpis članov, nekaj članov prihaja nazaj.«

Taka razdrobljenost seveda ni dobra za starejše, ni dobra za upokojence, ker prihaja do segregacije. Do delitve na naše in vaše.

A v Desusu bodo tudi sami šele morali znova oživiti pokrajinska odbora v Mariboru in Ljubljani, kjer so po izpadu iz parlamenta sledili razpad in prestopi. Prihajajoči časi z večjim številom seniorskih političnih gibanj nujno ne zagotavljajo boljših dni; a verjetno si je malokatera upokojenka ali upokojenec mislil, da se bo še na stara leta trlo snubcev – pa četudi zgolj političnih, ki imajo vedno bolj zlate besede kot dejanja.