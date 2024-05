Bojan je že pri 10 letih sam izdelal kolo (FOTO)

Krajevna skupnost Galicija, kjer živi naš izjemni smučarski skakalec Timi Zajc, in Občina Žalec, ki se že osmo leto ponaša s prvo fontano piv na svetu, sta od nedavnega bogatejši še za eno turistično pridobitev. Zanjo je poskrbel Bojan Pečnik, ki je na ogled postavil svojo tehnološko-etnološko zbirko: ta razkriva veliko ljubezen pomembne dediščine, pa tudi njegovo veselje do motorjev, smučanja in še marsičesa.

Na ogled so tudi starodobne smuči in obleka, s katerimi se je Bojan udeleževal srečanj na Golteh.

Na slovesnosti, ki sta jo s petjem obogatila pevska sestava VS Adhok in mešani cerkveni zbor Galicija, so spregovorili podžupan občine Roman Virant, predsednik KS Galicija Peter Vipavc, Bojanovi hčerki Ana in Jerneja ter Mirko Krajnc, tajnik Veteran kluba Maribor, katerega član je Bojan že 25 let. Slovesnosti je s povezovanjem dodal svoj pečat Gregor Deleja, sicer direktor občinske uprave Mestne občine Celje, ki je tudi predstavil Bojana in njegovo prizadevno delo. Dogodek so s starodobnimi vozili poleg Veteran kluba Maribor obogatili še domači ljubitelji Tomosovih motorjev.

Tudi zmaguje

Bojan Pečnik se je že v mladosti navduševal nad avtomobili, kolesi, motorji in drugimi stroji, ki jim je posvečal ves prosti čas. Odraščal je v Veliki Pirešici. Kot otrok in mladostnik si je tehniško znanje sprva pridobival sam ter s sosedi in sorodniki. Že kot 10-letnik je iz starih delov izdelal novo kolo, ki so ga občudovali ne le vrstniki, ampak tudi njegov učitelj.

1924 je letnik najstarejšega vozila.

Ljubezen do tehniške in kulturno-etnološke dediščine, predvsem starodobnikov, drobnih predmetov, orožja, pohištva in rokopisov, je rasla, njegova zbirka je postajala vse obsežnejša. Porodila se je zamisel, da jo predstavi na enem mestu, kjer bo lahko na ogled širši javnosti. Zamisel je zorela precej časa, uresničevati pa jo je začel leta 2020, ko sta z ženo Stanko ob družinski hiši postavila nov objekt, namenjen izključno zbirki. Ta obsega več kot 500 najrazličnejših tehniško-etnoloških predmetov. Najstarejše vozilo v zbirki je kolo durkorpp iz leta 1924, najstarejši motor je Puchov iz leta 1957, s katerim Bojan vsako leto dirka na Ljubelju na tekmovanju starodobnih motorjev – in tudi zmaguje. Med zanimivejše eksponate nedvomno spadata tudi traktorja steyr in holder iz leta 1956. Vsa vozila iz zbirke, ki jih je Bojan tudi sam restavriral, so delujoča in v voznem stanju.

Položeno v zibelko

Objekt tehninško-etnološke zbirke obsega pritličje in eno nadstropje. V pritličju so poleg starodobnih prevoznih sredstev ter gasilskega kombija in vojaškega terenskega vozila še številni Bojanovi pokali in medalje, zraven sta tudi njegov motor in usnjeno oblačilo, v katerem tekmuje.

Ima tudi traktorja steyr in holder iz leta 1956.

Z zanimanjem je za šivalni stroj sedla tudi modna oblikovalka Maja Štamol Droljc.

Smuči in oblačilo, s katerimi se je Bojan udeleževal veteranskih srečanj in tekmovanj s starodobnimi smučmi.

V nadstropju je na ogled etnološka zbirka. Najstarejši predmet je paradna pipa avstro-ogrskega vojaka iz leta 1912. V enem delu so razstavljeni stare razglednice, gospodinjski pripomočki, pisalni stroj, drobna kmetijska orodja, star denar, orožje, šivalni stroj, okrasni dekor, pohištvo, stare dragocene preproge, ročne vezenine, slike, ure, gramofoni, telefoni, radijski sprejemniki … pa tudi starodobne smuči in obleka, s katerimi se je Bojan udeleževal srečanj in tekem ljubiteljev starodobnega smučanja na Golteh in drugod. Tudi vse te predmete je sam restavriral in jim povrnil prvoten sijaj in uporabnost. Ročne spretnosti so mu bile položene že v zibelko, saj je bila njegova mati Silva Pečnik zelo znana šivilja in spretna ustvarjalka vezenin. Kot mladenka je ustvarjala ročna dela, ki so zdaj del sinove zbirke. Ogled je mogoč po dogovoru, lastnik pa bo z veseljem predstavil tudi zgodbe, povezane s številnimi predmeti, kot tudi tiste eksponate, ki jih trenutno restavrira in pripravlja za umestitev v zbirko.

Paradna pipa avstro-ogrskega vojaka iz leta 1912, pištola in drugi eksponati

Bojan ob svojem motorju, usnjeni obleki ter medaljah in pokalih, ki jih je prejel za dosežke na tekmovanjih starodobnikov. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Motorji in kolesa, med katerimi je tudi 100 let staro kolo durkorpp.

Za svoje eksponate je zgradil lep objekt z nadstropjem.