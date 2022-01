Z intenzivne nege se je oglasil infektolog, Kacin pa državljanom sporoča tole

Specializant infektologije David Zupančič, ki je precej aktiven tudi na družbenih omrežjih, se je za vikend oglasil iz ljubljanskega kliničnega centra. Tam je v enoti intenzivne terapije skrbel za 10 kritično bolnih covid bolnikov, ki so po njegovih besedah priklopljeni na aparate, njihova življenja pa so ogrožena. Kot pravi, nihče od njih ni bil cepljen.

Kot pravi Zupančič, želi sledilcem podati informacije iz prve roke. »Ker vem, da določeni ljudje, ki niti od daleč niso videli covid bolnika, iz svojih privat praks prodajajo laži o cepivih in širijo strah in zmedo,« je zapisal. Infektolog ob tem sledilce poziva, naj se odločijo sami, komu bodo verjeli. »Na koncu človek posledice za svoje ravnanje nosi sam. Pazite nase.«

Kacin: Umirajo ljudje z imeni in priimki

Njegov zapis je na Twitterju delil tudi Jelko Kacin, ki državljane poziva k odgovornemu ravnanju. »Trenutki resnice ... zaščitite se vendar. Včeraj so v COVID oddelkih naših bolnišnic umrli tudi ljudje stari le 57, 62, 65, 69 let, skupaj pa kar 11 ljudi z imenom in priimkom, partnerji, vnuki, prijatelji ...«