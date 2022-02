Z brvjo bodo povezali dva bregova

V Kočevju pospešeno gradijo 5,3 kilometra kolesarskih povezav skozi občinsko središče, del katerih je tudi gradnja 50 metrov dolge brvi čez Rinžo, ki bo bregova povezovala na delu med Kidričevo in Tesarsko ulico, za stavbo nekdanjega podjetja Avto Kočevje, in Trgom svetega Jerneja pri župnijski cerkvi.

Kočevje z okolico ne slovi le po medvedih, ampak tudi po odlični kolesarski izkušnji. FOTO: Kočevsko

Da bi imeli težki gradbeni stroji dostop v suho korito reke, so jo morali pred zimo lani zajeziti dober kilometer višje, na območju Športnega parka Gaj. To je izvajalcu del omogočilo, da so v temelje reke uvrtali dva kamnita pilota, skupaj bodo štirje, na njih pa bodo postavili nosilne (podporne) stebre, kar ne bo vplivalo na pretočnost reke. Na njih pa bodo položili leseno konstrukcijo mostu.

Bojazni, da bo objekt s svojo višino posegel v bivalni prostor bližnje hiše, ni, je poudarila Lili Štefanič, direktorica občinske uprave, saj so jih s projektantskimi rešitvami odpravili. Najvišja točka na mostu bo na 90 centimetrih. Steklo ob klančini bo sprehajalcem zastrlo pogled skozi okna oziroma na spodnji del hiše, je Štefaničeva zavrnila pripombe, da bo pridobitev kazila okolje.

Rdeča nit turizma

Prav kolesarstvo je danes rdeča nit kočevskega turizma, vse pa je seveda povezano s prostranimi gozdovi in tamkajšnjim avtohtonim prebivalcem – medvedom.

Pragozd Krokar, to so nedotaknjeni gozdovi v osrčju tudi sicer dobro ohranjenih gozdov Kočevskega, so uvrstili na seznam Unescove svetovne dediščine. Vendar v Kočevje ne pritegujejo le gozdovi, kolesarski raj, medvedi in vojaško območje iz skrivnostne polpretekle zgodovine, ampak ima tudi zanimivo zgodovino naseljevanja.