Z akrobatskimi golobi na tekmovanje

Marsikdo verjetno še ni slišal za akrobatske golobe, še manj za mednarodna tekmovanja, na katerih se ti potegujejo za laskave nazive. So celo svetovna prvenstva, na katerih pa slovenski golobi pasme birmingham roller ne zaostajajo za konkurenco. To je potrdilo tudi nedavno tekmovanje v jatnem letu, ki je potekalo med 15. majem in 21. julijem in na katerem je sodelovalo kar 70 jat iz 11 držav in s štirih celin.

Brankovi golobi so se odlično odrezali.

Sodnik Paul Lee iz Anglije je v tem času prepotoval vse države udeleženke in sodil na 70 tekmah. Začel je v ZDA, nato so sledile Kanada, Romunija, Bolgarija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Slovenija, Irska, Anglija, Južna Afrika in Avstralija. Naše barve je zastopal član Kluba gojiteljev golobov akrobatov (KGGA) SAG Slovenije Branko Pajič iz Satahovcev pri Murski Soboti z jato, ki jo je sestavljalo 18 golobov, katerih naloga je bila, da se jih med letom v istem trenutku pet ali več odtrga od glavnine in se spusti v globino najmanj pet metrov. Več ko se jih pravilno spusti, več točk prejme tekmovalec. Pravico do udeležbe na svetovnem prvenstvu ima sicer jata, ki se kvalificira na državnem prvenstvu ali v določeni regiji. Jata slovenskega predstavnika Pajiča je na svetovnem prvenstvu osvojila odlično šesto mesto, pred njegovo so bile po dve irski in ameriški ter angleška.

Birmingham roller je idealna pasma za ljubitelje športnih golobov.

Obrat mora biti hiter

Branko, ki je tajnik, ter predsednik in ustanovitelj kluba Boris Recek sta nam pobliže predstavila zanimivo pasmo in tekmovanja. »Birmingham roller je idealna pasma za ljubitelje športnih golobov, zlasti za tiste, ki želijo z njimi tekmovati in dosegati dobre rezultate. To je manjši golob, ki prileti tudi na roko ali glavo. Je tudi najbolj razširjena pasma po svetu. Najdete jih na vseh celinah in skoraj v vsaki državi. Izvira iz Anglije in se je v kratkem razširil v ZDA, Avstralijo, Afriko in Azijo. Je edina pasma športnih golobov, za katere se vsako leto organizira svetovno prvenstvo,« poudarjata sogovornika in dodajata, da pri tekmovanjih videz ne igra vloge, čeprav je golob izjemno lep.

Leteti morajo najmanj 150 metrov visoko.

Najdemo jih v vseh barvah, za tekmovalni dosežek pa sta pomembna dober let ter hitro preobračanje. Leteti morajo visoko (150–300 metrov) in dovolj dolgo, da se lahko preobračajo, kar je nedvomno odlika te pasme. »Pravilna figura je salto nazaj prek repa, s čim bolj zloženimi krili, z glavo, sklonjeno na hrbet, in dvignjenim repom proti glavi. Obrat mora biti tako hiter, da je nemogoče prešteti, kolikokrat se je obrnil, in zato mu pravimo rolanje. Globina rola mora biti minimalno pet metrov pa vse do 30 metrov in še več. Med rolanjem golob ne sme zamenjati smeri niti načina rolanja, takoj mora nadaljevati let z jato. Tekmovalno jato sestavlja od 15 do 20 golobov: v enem trenutku se iz samo njim znanega razloga ustavijo, nato pa istočasno eksplodirajo v preobrat, v čim večjem številu. Zelo pomembno je, da čim več golobov zarola istočasno, saj to prinaša točke,« nas je o tekmovanju podučil Pajič, ki je ponosen na svoje dosežke v svetovnem merilu.

Z leve Branko Pajič (tajnik kluba), Rafko Rozman, Stanko Maučec (podpredsednik) in Boris Recek (predsednik)

Z golobarstvom se ukvarja od leta 2011, od upokojitve, Recek pa se je z golobi začel ukvarjati pri osmih letih. Tudi on je odličen tekmovalec in dosega vrhunske rezultate na evropskih in svetovnih tekmovanjih. Sicer pa v klubu gojiteljev golobov akrobatov gojijo še pasme wammen, orientalne golobe in kosovski dunek. V klubu je 12 članov, od tega jih je 10 registriranih rejcev pasme birmingham roller in drugih akrobatskih golobov. Nekateri se ukvarjajo še z vzrejo v društvih gojiteljev malih živali, ki tekmujejo na razstavah.