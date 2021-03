Takole je Vučić žalil naše vino; koprski vinar mu odgovarja (VIDEO)

Udaril je po malvaziji. FOTO: Uroš Hočevar

Srbski predsednikje razburil ljubitelje istrskih vin. V intervjuju za bosansko Face TV, ki je bil objavljen tudi na youtubu in ima v zgolj 16 urah že skoraj 300.000 ogledov, je Vučić kritiziral malvazijo.Vučić je govoril o tem, da ga v Beogradu nihče ne more premagati zato, ker ljudje še vedno živijo v letu 1996 in 1997. »Veste, zakaj Srbi še vedno pijejo neko malvazijo iz Istre, ki je odvratna v primerjavi z vinom, ki ga proizvajamo mi? Zato, ker se spominjajo, kako so pred 20 leti sedeli ob morju in pili to vino in se spominjajo teh trenutkov. A vino je naravnost odvratno in ničemur ne služi,« je dejal in skušal ponazoriti, da Srbi premalo cenijo, kar imajo.Na Vučićeve besede so se že odzvali v podjetju Vinakoper. Za Regional Obalo jedejal, da si sicer lahko vsakdo sam ustvari svoje mnenje, a da bodo v prihodnjih dneh Vučiću poslali karton malvazije in vabilo v klet Vinakoper, kjer se bo lahko prepričal o njihovi kakovosti.Vučićev besni izbruh na račun malvazije si lahko ogledate od 26:50 dalje.