Vse bolj dramatično na RTV-ju: »Danes je na vrsti Radio Ars, drugič bo morda vaša ustanova«

Društvo slovenskih pisateljev (DSP) in Slovenska matica sta ob napovedanem krčenju programskih sredstev za tretji program Radia Slovenija – program Ars za torek sklicala javno tribuno, na kateri bodo predstavili deklaracijo proti tej nameri. Pobudi se je pridružilo tudi Društvo slovenskih skladateljev. Tribuna bo potekala v torek opoldne na DSP.

Program Ars je bil ustanovljen z namenom, da sistematično predstavlja klasične in sodobne, domače in tuje dosežke na področju literature in knjige, glasbe, likovne umetnosti, gledališča, filma, radijske igre in tudi na področju znanosti.

»V tem trenutku ni pomembno, kdo to zavestno in načrtno počne, ampak s kakšnim namenom želi utišati slovensko kulturo, njeno besedo, glasbo, radio, film, zakaj odriva na rob seznanjanje javnosti z dosežki slovenske znanosti nekoč in danes. Pomembno je, da se vse kulturne in znanstvene ustanove in strokovna interesna kulturna združenja povežemo in odločno rečemo ne takemu zaničevanju, poniževanju in uničevanju slovenske kulture. Danes je na vrsti Radio Ars, drugič bo morda vaša ustanova,« je v vabilu na tribuno zapisal predsednik DSP Dušan Merc.

Tribuno in deklaracijo je pisateljsko društvo pripravilo po tem, ko je v javnosti zakrožilo odprto pismo urednice tretjega programa Radia Slovenija Ingrid Kovač Brus in področnih urednikov. Ti so pred četrtkovo obravnavo predloga programsko-produkcijskega za leto 2024 na seji sveta RTVS opozorili, da jim grozi največji finančni rez programa Ars v njegovi zgodovini.

Organizatorji tribune so proti temu, da bi bil program Ars potisnjen na rob eksistence, zato v izjavi pozivajo vlado, ministrstvo za kulturo ter vodstvi RTV Slovenija in Radia Slovenija, da ukrepajo.

Če bi se to uresničilo, bi morali za 40 odstotkov zmanjšati obseg svoje dejavnosti na področju radijskih iger, literarnega programa, snemanj resne in jazzovske glasbe ter glasbene produkcije, ki jo vršijo v kuriranih ciklih. Zmanjšati bi morali tudi sodelovanje s festivali in kulturnimi ustanovami ter omejiti kritiko z različnih področij umetnosti.