Vsako leto se zahvalijo trti

Kakovostna rez trte je izrednega pomena za nadaljnji razvoj rastline in njen jesenski donos, zato ne preseneča, da ji vinogradniki namenjajo vse več pozornosti. Zelo dejavni so vinski vitezi, ki radi širijo kulturo pitja vina in prikažejo pravilno rez.

Ohranjanje tradicije

Evropski red vitezov vina, Konzulat za Slovenijo, Legatura za Pomurje in Združenje slovenskega reda vitezov vina, omizje za Pomurje, sta skupaj pripravila jubilejno, 20. simbolno viteško rez vinske trte v Pečarovcih na Goričkem, radgonske ranine.

»V Pečarovcih, majhnem in simpatičnem naselju na obronkih Goričkega, v občini Puconci, drugi četrtek v marcu z veliko simbolike organizirajo svečano viteško rez trte ranina. Gre za edino avtohtono sorto v Pomurju, ki so jo ob srečanju pred 20 leti simbolno posadili pred gostilno Zelko v vaškem jedru. Odtlej se vsako leto ob njej zberemo vinski vitezi, ji namenimo nekaj besed zahvale in časti, blagoslovimo njen bodoči rod in letino ter jo seveda primerno in strokovno obrežemo,« nam je razložil Andrej Šajnovič, 2. legat Legature za Pomurje.

Jubilejna slovesnost je lep primer pristnega odnosa in pozornosti človeka do žlahtne vinske trte in vina.

Pri pripravi in izvedbi so tudi letos sodelovali KS Pečarovci, občina Puconci, ki je vsako peto leto pokroviteljica, župnija Pečarovci in gostilna Zelko kot skrbnik trte. Vina ob jedeh so prispevali vinarji iz omizja za Pomurje. Trta in žlahtno vino sta v obeh viteških sredinah povzdignjena v simbol. Poslanstvo viteštva je namenjeno promociji kulture pitja vina, ohranjanju tradicije vinogradništva, čaščenju vina, duhovni odličnosti in plemenitosti, človekovemu dostojanstvu, slovenskim in evropskim vrednotam ter miru, ki je zagotovilo blagostanja. Jubilejna slovesnost je lep primer pristnega odnosa in pozornosti človeka do žlahtne vinske trte in vina ter s tem do narave, iskrenih odnosov med sodelujočimi in njihove skrbi za ohranjanje podeželja.

Želje za dobro letino

Poleg več deset vitezov obeh rodov so se dogodka udeležili novi in stari župan Uroš Kamenšek in Ludvik Novak, predstavnik naselja Pečarovci, predsednik KS ter občinski svetnik Jože Rituper, občinska svetnica in predsednica Turistično-kulturno-športnega društva Pečarovci Danica Kardoš, domačin in skrbnik trte Dušan Zelko, župnik v Pečarovcih Ivan Kranjec, ki je blagoslovil prisotne, trto in letino, ter seveda oba gostitelja dogodka, prvi legat Legature za Pomurje, Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo Ignac Rajh in konzul omizja za Pomurje Slovenskega reda vitezov vina Štefan Pavlinjek. Trto so obrezali po dva redovnika iz vsakega reda, Franc Škrobar in Milan Kolarič iz slovenskega ter Jože Puhan in Štefan Krampač iz evropskega.

Trti namenimo nekaj besed časti, blagoslovimo njen bodoči rod in letino ter jo seveda primerno in strokovno obrežemo.

Program je povezoval vitez Peter Kirič, da je šlo delo lažje od rok, so v izvedbi Dua Mystica (sestavljata ga glasbenika Monika Novak, vokal, in Miran Čarni, vokal in kitara) pomagale pesmi, kot so Vinska trta, Majolka, bod' pozdravljena in En hribček bom kupil. Vsi so s Kolaričevo penino nazdravili opravljenemu delu in si zaželeli, da bodo ta trta in vse trte sveta letos doživele čim manj nevšečnosti, da bodo čim bolje obrodile in dale lepa žlahtna vina. Z njimi naj ljudje po svetu miroljubno prijateljujejo, se družijo in veselijo.

Seveda ni bilo slovesno samo ob trti, temveč tudi v gostišču, kjer so dijakinje Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci pod vodstvom mentorja Petra Pertocija stregle izbrane domače jedi, ki so jih pripravili pod nadzorom gostitelja Dušana Zelka; ta je, mimogrede, tudi učitelj kuharstva v omenjeni šoli. Po Kolaričevi penini iz Polic so pili vina eder-kramberger s Svete Ane, nato viteško ranino iz Dobrovnika, vmes pa je Šajnovič predstavil trto in vino v Pomurju. Že je bil na mizi sauvignon Aleša Slane z Janževega Vrha, malo pozneje pa traminec z Aženskega Vrha, vinarjev Štefana in Irene Pavlinjek, ki se je odlično prilegel ob sladici.

V ospredju so bili vitezi obeh redov. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Voditelji obeh viteških redov, z leve: Andrej Šajnovič, Ignac Rajh, Štefan Pavlinjek in Zlatko Borak

Trto in letino je blagoslovil domači župnik Ivan Kranjec.