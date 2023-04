Vsako gospodinjstvo je dobilo gorenjski nagelj (FOTO)

Pred OŠ Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem je bilo spet nadvse veselo: tamkajšnji zavod za turizem je ob podpori občine pripravil tržnico z 12 stojnicami z visokokakovostnimi lokalnimi pridelki. Najboljše, kar premorejo, so ponudili tamkajšnji pridelovalci in marljive kmečke ter obrtniške roke, lokalnih dobrot pa so se veselile predvsem mlade družine, priseljene v kraje pod Krvavcem.

Tržnico so obiskali tudi udeleženci pohoda Pot k sosedu.

Društvo kmečkih žena in deklet Gorenjski nagelj je pripravilo domač kruh iz krušne peči in piškote, na prodaj so bile tudi moka in različne kaše; predstavila se je kmetija Galjot iz Lahovč, po domače Pr' Tomažič, z več kot 400-letno tradicijo, s piščančjo salamo, hrenovkami, mesnim sirom, pašteto, vloženimi in svežimi prepeličjimi ter kokošjimi jajci in rezanci. EA Sport je ponudila sladkarije za otroke, čebelar Franc Strupi s Spodnjega Brnika je obiskovalce razvajal z medom in cvetnim prahom, kmetija Pr' Dovar iz Ambroža pod Krvavcem pa je ponudila kruh iz krušne peči, pekovske izdelke, domače salame, strojeno ovčjo kožo in domač zeliščni čaj.

1000 sadik so podelili.

Kmetija Prosen s Cerkljanske Dobrave se je pohvalila z različnimi vrstami testenin in piškoti, kmetija Pr' Špan pa z medom, liofiliziranim sadjem in mešanicami z medom. Obiskovalcem so bili na voljo tudi unikatni izdelki iz žgane gline in lončarski izdelki Andreje Škulj iz Ateljeja lončarstva. Predstavili so se tudi obrtniki. Simon Brenkuš iz Zgornje Besnice je ponudil domače testenine, Butik Za-se Janeza Selevška iz Zaloga pri Cerkljah nogavice, šale, kape in izdelke iz gline, Šivarija Marija unikatna otroška oblačila in tekstilne dodatke, Andrej Bajželj iz Šenčurja pa kruh z drožmi.

Na koncu še zaplesali

Članice Društva kmečkih in podeželskih žena Gorenjski nagelj so kot naznanilo večdnevne prireditve Pozdrav jeseni z gorenjskim nageljnom, ki bo Pod Jenkovo lipo v Dvorjah na začetku septembra letos, brezplačno delile sadike gorenjskega nageljna gospodinjstvom Občine Cerklje. Za pestro dogajanje so poskrbeli tudi člani Folklorne skupine Folklora Cerklje, ki deluje že 18. leto in ima 24 članov. Njihov strokovni vodja je od januarja 2020 Miran Murnik; pred šolo so predstavili splet gorenjskih plesov z naslovom Na cerkljanski tržnici.

Akcija razdeljevanja sadik je naznanila večdnevno prireditev Pozdrav jeseni z gorenjskim nageljnom.

Minulo soboto je potekal tudi dobrodelni pohod Pot k sosedu, ki ga je v imenu ustanove Petra Pavla Glavarja iz Komende organizirala Lucija Miklič Cvek. Pohoda se je udeležilo 25 pohodnikov. Start je bil ob 8. uri izpred ribnika Lahovče, vmes pa so si ogledali Čebelarsko-kmečki muzej Franca Strupija na Spodnjem Brniku. Pot so nadaljevali proti Cerkljam, kjer jih je sprejela Polona Šafner, v. d. direktorica Zavoda za turizem Cerklje. Ogledali so si Plečnikove vežice, rojstno hišo velikega slovenskega igralca Ignacija Borštnika in se podučili o slavnih domačinih. Pot so sklenili na tržnici, kjer so se podružili in okrepčali z bogračem v senci Petrovčeve hiše v Cerkljah. Okusen bograč so prav posebej za pohodnike pripeljali iz Planinskega doma v Komendi. Izkupiček od pohoda, ki je bil že drugi (lani so obiskali Vodice), bodo namenili župnijski Karitas Cerklje za prizadete ob potresu v Turčiji. »S Cerkljansko tržnico smo zelo zadovoljni. Obiskalo jo je veliko ljudi, naklonjeno pa nam je bilo tudi vreme. Tržnico so obiskali tudi pohodniki Poti k sosedu, ki so imeli priložnost doživeti zares lep utrip Cerkelj, tudi z nastopom društva Folklore Cerklje, je povedala Šafnerjeva.

Društvo kmečkih žena in deklet je poleg več vrst piškotov prodajalo sadike jagod.

Gorenjske rožice