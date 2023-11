Vreme na Obali že povzroča nevšečnosti

V četrtek popoldan je zaradi močnega vetra koprska uprava za pomorstvo in promet priprla koprsko pristanišče za pomorski promet, je razvidno s spletne strani Uprave za zaščito in reševanje. Ponoči in v petek dopoldne pa pričakujejo povišano gladino morja.

Ob nočni plimi med 21. in 4. uro lahko morje poplavi do višine 30 oziroma 40 centimetrov. Morje bo v tem času močno vzvalovano, napovedujejo meteorologi.

Dobro pripravljeni

V Občini Izola so tako aktivirali intervencijske službe, gasilci so že popoldne začeli nameščati protipoplavne baraže, v pripravljenosti so tudi pripadniki civilne zaščite.

Pritličja objektov v starem mestnem jedru so sicer večinoma že zavarovana s protipoplavnimi vrečami in baražami, saj je visoko plimovanje morja zadnje dni že povzročilo nekaj težav.

V pripravljenosti so tudi v Kopru, kjer pa pričakujejo, da ne bo tako hudo in poplavljanje ne bo preseglo kritičnih mej.

Obalne občine so sicer opozorila objavile na svojih spletnih straneh in pozvale občane, naj poskrbijo za lastno varnost in varnost svojega imetja.

Uprava za zaščito in reševanje za zdaj beleži le en dogodek, ki je terjal aktivacijo gasilcev, in sicer poplavljanje morja na območju Pirana. Piranski Tartinijev trg pa za zdaj ni pod vodo.