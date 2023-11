Arso je izdal rdeče opozorilo: Danes ponoči in jutri nas čakajo jesenske poplave

Kaj pomeni rdeče opozorilo zaradi padavin

V 24 urah bi lahko zapadlo več kot 150 mm/24h.

Možne so poplave večjih razsežnosti. Reke lahko poplavljajo tudi na območjih, kjer poplave niso pogoste. Verjetni so zemeljski plazovi. Verjetne so motnje pri oskrbi z energijo in pitno vodo. Vozne razmere so zaradi poplavljenih cest nevarne.

Iz nižjih prostorov in kleti umaknite hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti. Če je potrebno, se umaknite nad območje, ki ga lahko doseže voda. Izklopite elektriko, plin in vodovod. Ne poskušajte prečkati vodnega toka. Bodite previdni pri uživanju hrane in vode. Spremljajte informacije in dosledno upoštevajte navodila, ki jih posredujejo pristojne službe in organi.