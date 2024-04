Vpis v srednje šole: objavljamo seznam šol, ki imajo še prosta mesta

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo prve podatke vpisa v srednje šole za šolsko leto 2024/2025. Na 26.066 razpisnih prostih mest se je prijavilo skupaj 22.976 kandidatov. Dijaki pa imajo možnost, da do 23. aprila svojo prijavo prenesejo na drugo šolo ali drug program. Kje bo omejitev vpisa, bo znano 24. maja.

Podatki o stanju prijavljenih kažejo, da je na voljo še dovolj mest za izbiro na vseh vrstah izobraževalnih programov, tudi gimnazijskih, a največ prostih mest v srednjih šolah je za programe pečar, pek, mesar ...

Ni nas treba skrbeti za avtoserviserje in slaščičarje

Na prvi pogled na seznam vpisov v srednje šole kaže, da je največ zanimanja za gimnazije, predšolsko vzgojo, strojne tehnike, tehnike mehatronike, zdravstveno nego, medijske tehnike, tehnike računalništva, frizerje, veterinarje, kozmetične tehnike in tudi avtoserviserje. Ti programi so skoraj v vsaki regiji med bolj zaželenimi, zato je tudi marsikje vpisov več kot pa je razpisanih mest.

Seznam tudi razkriva, da je precejšnje zanimanje za slaščičarje. Ponekod so vsa razpisana mesta zapolnjena, jih pa še vpisujejo na Biotehniški v Ljubljani.

Kaj vse je še prosto?

Zanimanje za vpis na poklicno srednjo šolo se razlikuje od regije do regije. Če je denimo na Koroškem ogromno zanimanja za mizarje - več kot je vpisnih mest -, pa mizar v ostalih regijah ni med bolj zaželenimi poklici.

Skoraj v vsaki regiji bodoči srednješolci lahko najdejo še prosta mesta na programih mizar, pečar, slikopleskar, gastronomija in turizem, hotelske storitve, trgovci, mesarji, ustvarjalci modnih oblačil, klepar-krovec, obdelovalec lesa, dimnikar, okoljski tehnik, zidar, cvetličar, vrtnar, gospodar na podeželju ...

Za zgoraj naštete programe je v splošnem več kot polovica ali celo dve tretjini več prostih mest, kot je razpisanih. A pri tem velja poudariti, da ima vsaka srednja šola svoje zakonitosti, zato za natančne podatke o prostih mestih lahko pogledate na uradnem seznamu ministrstvu za šolstvo.

Kandidati lahko prijave prenesejo na drugo srednjo šolo ali v drug program do 23. aprila do 15. ure iz kakršnega koli razloga, in to lahko storijo večkrat. Običajno se za prepis odločijo, ko je jasno, da je na njihovi izbiri preveč vpisanih mest oziroma, da bi lahko imeli za želeno šolo premalo točk.

Trend povečanja za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja Na ministrstvu so zapisali: »Tudi letos se nadaljuje trend povečanega zanimanja za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja, kot vsako leto pa se jih največ prijavi v programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski programi in nato programi srednjega poklicnega izobraževanja«