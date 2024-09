Vaščani pod Jelovico ležeče Spodnje Dobrave pri Kropi že od petka ne spijo dobro, podnevi pa se raje držijo kar svojih domov. Trepetajo namreč pred volčjim tropom, ki je v petek ponoči le 50 metrov od hiš raztrgal kar 15 ovac. Vse so bile pokončane z ugrizom v vrat in močno poškodovane po drugih delih telesa, dve sta bili povsem raztrgani. Zgodilo se je na pašniku domačije Pr' Bendl, ki je v lasti Antona Špendova, gre pa za enega večjih pokolov v zadnjem času in prvega na tako nizki nadmorski višini oziroma v nižinskem delu Gorenjske. Na Dobravi je še več rejcev drobnice, ki se prav tako boji...