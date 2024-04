Na Gorenjskem tudi letos trepetajo v strahu pred volkovi, še posebno so pred začetkom pašne sezone zaskrbljeni rejci živine. Volkovi so se zadnja leta prekomerno razmnožili prav na tem območju, na Jelovici in Pokljuki oziroma na gozdnih območjih Triglavskega narodnega parka (TNP). Lani so bili zaradi napadov volkov na živino najbolj vznemirjeni v Gorjah in Bohinju, kjer so se volkovi že povsem udomačili in začeli iz gozdov vdirati vedno bližje človeškim bivališčem. Ne le da so razmesarili na desetine ovac, teličkov in druge živine, domačini so jih lahko skozi okna opazovali, kako si po dvoriš...