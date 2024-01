»Vojna« med Planet TV in T-2 končana

Poročali smo že, da nekaj dni v omrežju T-2 naročniki niso mogli spremljati programov Planet TV. Zdaj pa so očitno našli zadovoljiv sporazum, kajti iz T-2 so sporočili, da so z medijsko hišo Planet TV dosegli dogovor, ki je sprejemljiv za obe strani. Programi Planet TV, Planet TV 2 in Planet Eva so od danes ponovno vključeni v T-2 TV programsko shemo.

Podobno so sporočili tudi iz Planet TV.