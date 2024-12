Vlaović, obsojen na 23 let zaradi poskusov umora, neuspešen z zahtevami

Luka Vlaović, pravnomočno obsojen na 23 let zapora zaradi dveh poskusov umora na zahrbten način in grožnje, je pred preizkusom dveh ustavnih pritožb zoper verigo sodnih odločb, ki so bile izdane v zvezi z njegovo obsodbo, zahteval izločitev ustavnih sodnikov dr. dr. Klemna Jakliča in Marka Šorlija. V medijih naj bi bilo namreč, kot je navajal, javno izpostavljeno, da je član Levice, natančneje, kot je trditev sam popravil, član Združene levice – Demokratične stranke dela. Ker omenjena sodnika, kot je poudaril, z javnim izražanjem podpore politični stranki SDS in Janezu Janši podpirata politič...