Vlada sprejela tri predloge! Bo to rešitev za pomanjkanje kadra v zdravstvu?

Vlada je na današnji seji potrdila tri ključne zakonske predloge: novelo zakona o zdravilih, predlog zakona o medicinskih pripomočkih in predlog zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu.

Cilj zakonov je izboljšati delovanje zdravstvenega sistema, zagotoviti večjo varnost pacientov in olajšati postopke za tuje zdravstvene delavce.

Z devetih skrajšali na 3 mesece

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je pojasnila, da bo novi zakon poenostavil in skrajšal postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij tujim zdravstvenim delavcem – iz trenutnih devetih na tri mesece. »Zakon bi tujim zdravstvenim delavcem omogočil hitrejši vstop na slovenski trg dela in lažjo integracijo v družbo,« je poudarila ministrica.

Postopek bo poenoten, kandidati pa bodo opravljali obdobje šestmesečnega usposabljanja pri delodajalcu, kjer bodo lahko izboljšali tudi znanje slovenščine. Ministrstvo bo še naprej krilo stroške tečaja slovenskega jezika v višini 300 evrov.

Novela zakona o zdravilih

Novela zakona o zdravilih prenaša evropski pravni red in sistemsko ureja financiranje ter dostop do zdravil v izrednih razmerah, kot so pandemije ali naravne nesreče. »Želimo zagotoviti, da so na trgu le zdravila, ki izpolnjujejo stroge standarde varnosti, učinkovitosti in kakovosti,« je poudarila ministrica.

Predlog nalaga dobaviteljem zdravil obveščanje o zalogah, dobavi in prekinitvah v prometu z zdravili. Celostno ureja tudi področje napredno pripravljenih zdravil in uvaja dodatno kontrolo kakovosti učinkovin, ki se uporabljajo v magistralnih zdravilih.

Zakon o medicinskih pripomočkih

Novi zakon o medicinskih pripomočkih bo pacientom zagotovil varnost in preglednost nad vgrajenimi pripomočki, kot so kolki ali prsni vsadki. »Primeri iz Hrvaške in Velike Britanije so pokazali, kako pomembno je preprečiti uporabo nekakovostnih pripomočkov,« je dejala Prevolnik Rupel.

Zakon uvaja informacijski sistem za sledljivost medicinskih pripomočkov, kar bo omogočilo hitro ukrepanje v primeru težav z izdelki.