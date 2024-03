Vlada sprejela predlog resolucije o rabi jedrske energije

Med drugim predvideva energetsko mešanico jedrske energije in obnovljivih virov energije ter podporo projektu Jek 2. Predlog resolucije bo zdaj obravnaval in sprejemal DZ.

»Gre za prvi programski dokument z opredelitvijo razvojnih usmeritev na področju jedrske energije. Hkrati gre za izkaz načelne politične podpore in signal jedrskemu sektorju za preklop v razvojni način delovanja,« je na novinarski konferenci po seji vlade v Ljubljani povedal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za nacionalni jedrski program, Danijel Levičar.

Resolucija bo po predlogu določala, da je Slovenija jedrska država z delujočim jedrskim programom in več kot 50-letnimi pozitivnimi izkušnjami z jedrsko energijo.

Energetsko mešanico jedrske energije v kombinaciji z obnovljivimi viri prepoznava kot ključ do zanesljive oskrbe z električno energijo in podnebne nevtralnosti.

Glavne usmeritve so vezane na razvoj nacionalnega jedrskega programa in podpori projekta drugega bloka nuklearke v Krškem (Jek 2). Resolucija vse zavezuje k transparentnosti, odgovornosti in ničelni toleranci do korupcije, je dejal Levičar.

Skladno z zaključki političnega vrha s 30. januarja bo resolucija tudi podlaga za vprašanje na jesenskem posvetovalnem referendumu, je dodal.