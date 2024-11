Vlada rešuje Teš iz stečaja: na mizi injekcija z več sto milijoni evrov

Vlada bo danes po napovedih obravnavala predlog zakona, s katerim bo predvidoma določen režim obratovanja Termoelektrarne Šoštanj (Teš) v prihodnjih letih, ko naj bi elektrarna v izogib stečaju primarno zagotavljala toploto za daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini.

Predlog zakona naj bi bil po nekaterih informacijah precej spremenjen glede na osnutek, ki je bil oktobra v javni obravnavi. Kakšne bodo nove rešitve, na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo v sredo niso mogli povedati; dejali so, da so vsebino usklajevali na podlagi precej nasprotujočih si pripomb različnih deležnikov.

Kaj predvideva predlog?

Teš naj bi opravljal gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za odjemalce na območju občin Velenje in Šoštanj, za kar bi lahko prejel državno nadomestilo skladno s pravili EU o državnih pomočeh.

Družba namreč posluje nerentabilno in z letom 2025 ne bo več dovoljen sedanji način financiranja, ko Holding Slovenske elektrarne (HSE), v skupini katerega sta Teš in Premogovnik Velenje, Tešu krije razliko med (nižjo) prodajno in (višjo) proizvodno ceno elektrike.

Delovanje kot gospodarska javna služba naj bi bil edini način, da se družba izogne insolvenčnim postopkom oz. nedovoljeni državni pomoči in deluje naprej. Za proizvodnjo toplote bi Teš obratoval na tehničnem minimumu proizvodne moči, ki pa presega potrebno moč za proizvodnjo toplote, tako da bi proizvajal tudi viške električne energije. To naj bi pod določenimi pogoji lahko prodajal na trgu.

Koliko denarja bi država namenila?

Osnutek zakona, ki je bil v javni obravnavi, je predvideval, da bi takšen režim veljal do vključno leta 2029, država pa bi v teh letih za nadomestilo namenila skupno 833 milijonov evrov. Po nekaterih informacijah naj bi bilo po novem obdobje trajanja režima krajše, posledično bi bilo nižje tudi nadomestilo.

Na dnevnem redu seje je predlog novele zakona o financiranju občin

Z njim se zagotavljajo sistemske rešitve za kritje dodatnih stroškov občin. Predlog zagotavlja namensko porabo in nadzor nad porabo sredstev za sofinanciranje občin z evidentiranimi romskimi naselji in nove kazalnike razvitosti občin, ki bodo omogočali objektivnejšo oceno razvitosti posameznih občinah. Prinaša še zagotovitev dodatnih sredstev občinam za kritje stroškov in omogočanje izdaje občinskih obveznic ter zadolževanja v tujini.

Na seji pa bo vlada med drugim obravnavala predlog sprememb zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Ta med drugim prinaša podaljšanje roka za oddajo vloge za dodelitev investicijske spodbude podjetjem, ureja pa tudi postopek spreminjanja namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu.