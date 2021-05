Vlada konkretno zvišala plačilo za služenje vojaškega roka

Vlada želi čim več ljudi navdušiti za prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR) Slovenska vojska (SV) se je že dlje časa soočala s kadrovsko problematiko, ki se kaže v povečanem številu odhodov prvih poosamosvojitvenih generacij vojakov in zmanjšanem interesu potencialnih novih kandidatov za opravljanje poklicne vojaške službe, za prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR) in pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi.



Za doseganje kadrovskega obsega Slovenske vojske, določenega s strateškimi in razvojnimi dokumenti, ki jih je sprejel Državni zbor RS, je bilo treba sprejeti ukrepe, ki bodo dolgoročno omogočili stabilno popolnjevanje vseh struktur SV in doseganje njenega načrtovanega obsega, so sporočili na spletni strani vlade.



Novembra 2020 je bil na Ministrstvu za obrambo pripravljen Koncept enotnega usposabljanja za vstop v Slovensko vojsko na podlagi programa temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja (TVSU) in prostovoljnega služenja vojaškega roka (PSVR).

Pridobili bodo lahko pogoje za opravljanje vozniškega izpita

Namen novega koncepta je, da se PSVR v prihodnje omogoči čim več zainteresiranim državljanom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, in tako vzpostavi širša baza državljanov z osnovnim vojaškim znanjem, ki bi se lahko vključili v stalno sestavo ter pogodbeno rezervno sestavo (PRS) SV. Tisti, ki izrazijo željo, da bi služili vojaški rok, in so ocenjeni kot sposobni ali delno sposobni za vojaško službo, se na PSVR lahko napotijo do konca koledarskega leta, v katerem dopolnijo 30 let, izpolnjevati pa morajo tudi zahtevane pogoje.



PSVR je po dolžini in vsebini enak predhodnemu temeljnemu vojaško strokovnemu usposabljanju (TVSU) v SV, ki ga morajo opraviti kandidati za poklicno opravljanje vojaške službe brez odsluženega vojaškega roka in ki vsebuje posamezne faze. Vojak prostovoljec lahko PSVR opravi v celoti ali pa ga zaključi tudi po posamezni fazi programa. Ob izpolnjevanju splošnih pogojev lahko državljan pozneje opravi nadaljnje faze programa. V skladu s programom vojak prostovoljec po uspešno opravljeni posamezni fazi programa pridobi določeno vojaško evidenčno dolžnost. PSVR lahko poleg programa TVSU vsebuje tudi dodatne vsebine, kot so na primer vsebine za pridobitev pogojev za opravljanje vozniškega izpita.

Prejeli bodo več kot 3000 evrov

V postopku napotitve je predlagano, da ocena sposobnosti za vojaško službo velja pet let, da kandidat opravi tudi preverjanje gibalnih sposobnosti in da se pogodba sklene na koncu kadrovskega postopka. Dopolnjeni so tudi razlogi za odlaganje PSVR.

Na podlagi izkušenj iz prakse sta dopolnjena tudi člena o prekinitvi in prenehanju PSVR, določena je izvedba doslužitve in dopolnjena določba o povrnitvi stroškov in prejemkov.



Uredba predvideva, da se višina prejemkov določi od osnove, ki je enaka minimalni plači v Republiki Sloveniji. Ta v letu 2021 znaša 1.024,24 EUR. Za vsak mesec PSVR bo vojak prostovoljec prejel 70 odstotkov od osnove, kar znese 716,97 EUR. Celoten PSVR traja 13 tednov. Vojaku prostovoljcu po uspešno končanem celotnem PSVR pripada dodatni prejemek v višini 100 odstotkov od osnove, kar je 1.024,24 EUR. S tem je predlagan dvig denarnih prejemkov za približno 1.000 EUR, tako da bo vojak prostovoljec po uspešno opravljenem celotnem PSVR prejel 3.199 EUR.

