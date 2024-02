Violeta Tomić: Kordiš se je grobo spravljal name

V torek je kot strela z jasnega zadela novica, da želi stranka Levica iz svojih vrst oziroma iz vseh delovnih teles razrešiti poslanca Miha Kordiša, ki je bil tudi njihov kandidat za predsednika države.

Kot so dejali v Levici, je Kordiš poskušal izsiliti zaposlitev neke njemu pomembne kandidatke v poslanski skupini s pritiski na ostale poslance, organe stranke, vodji poslancev Mateju T. Vatovcu pa naj bi grozil s posledicami. »Zlorabil je položaj, zavajal, vršil pritiske, grožnje in izsiljeval v poslanski skupini,« so navedli v Levici in tako v DZ poslali predlog za razrešitev poslanca Miha Kordiša.

Kordiš presenečen

Kordiš je nad besedami svojih poslanskih kolegov presenečen, ocenjuje jih kot »politično čistko« in ne vidi razloga, da bi odstopil kot poslanec. Ocenjuje, da bi se morali o stranki o vsem najprej pomeniti: »Draga družba, če imamo prav zares tak problem, se najprej usedemo in pomenimo kot odrasli ljudje in potem naprej. Ne pa hopa pred kamere z žago. To je popolnoma nezrelo in neresno,« pravi.

Violeta Tomić ni presenečena

Bistveno manj od Kordiša je nad dogajanjem v Levici presenečena njihova nekdanja poslanka Violete Tomić.

»Saj to počne že od prvega dne!? Če bi bili tega notranjega očiščenja sposobni pred leti, ko se je grobo spravljal name, bi Levica danes imela perspektivo!,« je jasna Tomićeva.

Violeta Tomić se je odločila stranko zapustiti januarja 2022. Po odhodu iz stranke je že večkrat udarila po svojih nekdanjih kolegih, predvsem Kordišu. »Bilo mi je dovolj mobinga, treshinga s strani lastnih sodelavcev, kjer sem bila vse, samo človek ne. Če sem uživala več pozornosti, kot oni, sem bila 'attention whore', če sem govorila nekaj, česar niso (še) razumeli, sem bila 'glupa ko točak in 'nerazgledana ko noč' in dolgo sem se spraševala le, kaj so počele njihove matere, da jih niso vzgojile v spoštovanju žensk in starejših, ob polnih ustih 'enakosti, solidarnosti in tovarištva'. Danes obžalujem, da nisem odšla takoj, ko so se pojavili prvi znaki nepotizma, mačizma, medsebojnih diskreditacij in komolčenja. A za vsako stvar je potreben čas. Vse mora dozoreti, je nekaj mesecev po odhodu zapisala na facebooku.