Veterani so se znova poklonili Adiju

V preboldskem Gaju vsako leto poteka športno-družabno srečanje veteranskih organizacij iz Spodnje Savinjske doline, ki so vključene v Zvezo veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske doline, policijsko veteransko društvo Sever – odbor Žalec in Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Spodnje Savinjske doline. Tokratno srečanje je že tretje leto potekalo v spomin na leta 2021 umrlega Adija Vidmajerja, nekdanjega poveljnika teritorialne obrambe in izjemnega športnika v atletskih disciplinah, zlasti v metu kladiva, v katerem je v španski Malagi septembra 2018 pri 76 letih postal svetovni veteranski prvak.

Pri 76 letih je postal svetovni veteranski prvak.

Vreme ustreglo

Vidmajer, dolgoletni predsednik OZ VVS Spodnje Savinjske doline in nekdanji poveljnik Občinskega štaba TO Žalec, ki leta 1990 ni predal orožja JLA, ima tudi največ zaslug za srečanja, ki že veliko let potekajo v Gaju. Veteranske organizacije so se po njegovi nenadni smrti zaradi covida-19 odločile, da srečanje poimenujejo po njem. Večina tekmovanj poteka v prostorih Društva upokojencev Prebold, tenis, odbojka in streljanje pa v deževnem vremenu v Osnovni šoli Prebold. Tokrat je bilo vreme lepo.

Adi v svojem elementu med metom kladiva na treningu v Žalcu FOTO: Darko Naraglav

Pred začetkom tekmovanj je udeležence pozdravil Marjan Vodeb, predsednik ZB za vrednote NOB Spodnje Savinjske doline, ki je bila tokrat tudi glavna organizatorica srečanja. V nadaljevanju so udeležence nagovorili še župan Občine Prebold mag. Marko Repnik, predsednica DU Prebold Božena Kosu in Monika Brglez (Vidmajer), ki je zbranim spregovorila v imenu družine. V nagovoru je izrazila veliko hvaležnost, da veterani ohranjajo spomin na očeta Adija, ki je bil velik domoljub ter športnik po duši in srcu. V družbi delegacije vseh treh veteranskih organizacij, z Marjanom Vodebom (NOB), Zdenkom Terpinom (ZVVS) in Benom Balažičem (Sever), pa sta Monika in mama Hedvika Vidmajer odšli na preboldsko pokopališče, kjer so se s spominskim aranžmajem poklonili Adiju.

Poklonili so se mu s cvetjem. FOTO: Darko Naraglav

Sledila so tekmovanja, in sicer v streljanju z zračno puško, pikadu, metanju krogov, balinanju, šahu in odbojki. Pokale in medalje so najboljšim ekipam in posameznikom podelili vsi trije predsedniki veteranskih organizacij, Hedvika Vidmajer in vodja tekmovanja Igor Trupej. Še pred podelitvijo pa so se udeleženci prijetno družili ob hrani in pijači. Ob tem ni manjkalo obujanja spominov na osamosvojitvene čase, razšli pa so se z obljubo in zavezo, da se ob letu osorej znova srečajo.