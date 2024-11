Martin iz Toursa oziroma sveti Martin je bil rimski škof in svetnik, njegov god pa obhajamo 11. novembra, na martinovo. Poleg martinovega imamo v Sloveniji še dva vinska praznika: urbanovo, to je dan, ko je trta že v cvetju in vinogradniki prvič vidijo, kakšna bo letina, praznujemo ga 25. maja, ter šentjanževo, ki ga zaznamujemo 27. decembra, takrat se vino umiri in blagoslovi. Vse to in še veliko več sta o vinu vedela tudi Lojze Slak in Tone Pavček. Lojze je bil izvrsten harmonikar in ljudski godec, Tone pa pesnik, esejist in prevajalec. Še posebno pa sta bila oba velika in zavedna Slovenca,...