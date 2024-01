Veste, kako visoke oz. nizke najemnine plačujejo poslanci?

Medtem ko najemnine v prestolnici in drugje rastejo v nebo, prav tako tudi cene nepremičnin, so poslanci deležni velikega privilegija v obliki nizkih najemnin.

V oddaji Tarča so novinarji RTVS pripravili seznam višine najemnin za vse poslance, ki najemajo poslanska stanovanja. Tam lahko vidimo, da so najemnine visoke med 135 in 380 evri. Na trgu je za 360 evrov možno dobiti mogoče sobo brez stroškov, medtem ko so že garsonjere bistveno dražje, kaj šele večja stanovanja.

Najnižjo najemnino plačuje poslanec Dušan Stojanovič, in sicer za 25 kvadratnih metrov, najvišjo pa poslanec Miha Kordiš za 66 kvadratnih metrov.

O tem smo že obširno poročali tukaj. Izračunali smo, da je povprečno stanovanje, oddano poslancu, veliko 48 kvadratnih metrov, najemnina zanj pa znaša povprečnih 273 evrov. Če ti dve številki delimo, ugotovimo, da kvadratni meter poslanskega stanovanja v povprečju stane 5,65 evra.

Že junija je torej cena kvadratnega metra poslanskega stanovanja dosegala komaj tretjino cene, ki jo dosegajo oglasi za nepremičnine, ki se oddajajo tržno. Od takrat pa so cene najemov še narasle.