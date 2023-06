Kaj dobite v Ljubljani za 300 evrov na mesec? Študent sobo, poslanec pa 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje

Če želite v Ljubljani najeti nepremičnino, boste morali pripraviti kar nekaj stotakov. Ko na najbolj znanem slovenskem nepremičninskem portalu pogledamo oglase stanovanj, objavljenih v zadnjem mesecu (v filtru smo si nastavili velikost od 25 do 60 kvadratnih metrov in tip stanovanj od garsonjere do trisobnega stanovanja), ugotovimo, da se povprečno oddaja za 16,86 evra na kvadratni meter.

Koliko stane najem v Ljubljani? Postelja, soba ali stanovanje

Najemnik bo za najcenejše stanovanje, ki smo ga našli, mesečno odštel 450 evrov (garsonjeri v Dravljah in Zalogu, cena ne vključuje stroškov), najdražja pa bodo njegov mesečni proračun obremenila od 1200 do 1250 evrov – gre za 1,5-, 2- in 2,5-sobna stanovanja, velika od 48 do 59 kvadratnih metrov.

Mogoče je najeti tudi sobo ali posteljo. Za občutek navajamo nekaj primerov v času nastanka tega članka aktualnih oglasov:

v središču Ljubljane je za lastno sobo treba odšteti 425 evrov, dodatno še stroške, ki znašajo od 70 do 100 evrov,

dvoposteljna soba za Bežigradom, v naselju Plava laguna, stane 250 evrov na osebo, stroški niso vključeni,

dvoposteljna soba v Savskem naselju stane 150 evrov na posteljo ali 300 evrov za celotno sobo, dodanih 50 evrov na osebo nanesejo stroški,

30 kvadratnih metrov sobo oddajo posamezniku, paru ali večim osebam na Viču: cena za eno osebo je 400 evrov, za dve 560 evrov, za tri pa 750 evrov. Ni navedeno, ali so stroški vključeni v to ceno ali ne.

Koliko najem stanovanja stane poslance

Po čisto drugačnih cenah se stanovanja oddajo poslancem. Možnost najema poslanskega stanovanja je izkoristilo 20 poslancev (podatki o poslanskih stanovanjih in najemninah z obrabnino so z 11. aprila).

Izračunali smo, da je povprečno stanovanje, oddano poslancu, veliko 48 kvadratnih metrov, najemnina zanj pa znaša povprečnih 273 evrov. Če ti dve številki delimo, ugotovimo, da kvadratni meter poslanskega stanovanja v povprečju stane 5,65 evra.

Če povemo z drugimi besedami: cena kvadratnega metra poslanskega stanovanja dosega komaj tretjino cene, ki jo dosegajo oglasi za nepremičnine, ki se oddajajo tržno.

Stanovanja Stanovanjskega sklada: 8,50 evra za kvadratni meter V soseski Novo Brdo je ne tako dolgo nazaj zraslo 17 blokov s 473 stanovanj, smo poročali lani. Prek razpisa so iskali prve najemnike v 52 enosobnih, 164 dvosobnih, 150 trisobnih in 107 štirisobnih. Stanovanja so takrat oddajali za 8,50 evra za kvadratni meter ali 322 evrov za enosobno stanovanje, za štirisobnega pa do 972 evrov najemnine na mesec. Več o tem na povezavi.

Največje stanovanje ni najdražje

Največje stanovanje, 67 kvadratnih metrov, je najela poslanka Lena Grgurevič (Gibanje Svoboda). Skupaj z obrabnino zanj odšteje 373 evrov (ali 5,56 evra za vsak kvadratni meter nepremičnine).

V slaba dva kvadratna metra manjšem je ljubljanski dom našel poslanec Levice Miha Kordiš. Najemnina ga olajša za 381 evrov mesečno, kar je tudi najvišja najemnina med vsemi poslanci.

Malenkost večje stanovanje od 65 kvadratnih metrov ima še Žan Mahnič, poslanec SDS, ki zanj plačuje 374 evrov ali evro več kot poslanka Grgurevič.

Nepremičnine, ki merijo 30 kvadratnih metrov ali manj, najemajo poslanec Gibanja Svoboda Dušan Stojanovič (25 kvadratnih metrov, 136 evrov najemnine), poslanec Gibanja Svoboda Darko Krajnc (26 kvadratnih metrov, 155 evrov), poslanka Gibanje Svoboda Tamara Kozlovič (26 kvadratnih metrov, 143 evrov), poslanec SD Damijan Zrim (27 kvadratnih metrov, 155 evrov), poslanka Gibanja Svoboda Andreja Rajbenšu (30 kvadratnih metrov, 171 evrov).

Več o poslanskih stanovanjih, kdo jih najema in za kakšno ceno, je razvidno iz spodnje tabele.