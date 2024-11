Veselo štajersko novo leto

Mariborčani že 39 let množično praznujejo martinovo, ki ga sami imenujejo kar štajersko novo leto.

Letos je bilo še posebno zanimivo, saj ga je mestna občina uradno praznovala kar štiri dni z velikim finalom v ponedeljek ob 11. uri in 11 minut, ko je sprevod Malečniških bračev v družbi gospodarja najstarejše trte, župana Saša Arsenoviča, skrbnika Staneta Kocutarja, 13. mariborske vinske kraljice Maruše Mukenauer in zainteresirane javnosti krenil izpred hiše najstarejše trte na svetu po mestnih ulicah in trgih do središča dogajanja, Trga Leona Štuklja, kjer so mošt najprej spremenili v vino.

Ekipa Totega radia tradicionalno pripravlja Martinov jutranji program, ki ga posveti najpomembnejšemu mariborskemu prazniku.

Župan Saša Arsenovič je v družbi Maruše Mukenauer in vinarjev mošt simbolično krstil ter z vinom nazdravil.

Tam so rajali vse do večernih ur skupaj s folkloristi AFS Študent, mažoretkami ter godbo Pošte Slovenije, Friškim kvintetom, Gadi in Orleki ter s 6pack Čukurjem. Organizatorji so kljub slabemu vremenu in mrazu pričakali več kot 20.000 obiskovalcev, ki jih je razvajalo več kot 70 ponudnikov.

Predsednik uprave OTP John Denhof, ki je prvič preizkusil svežo mešanico različnih vin, čez 45 dni za vedno zapušča banko.

Rania Šraj Ayache in Nataša Ritonja, RRA, Eva Lozina, vodja kabineta župana, ter Doroteja Mauko, Zavod za turizem Maribor

Ansambel Gadi je nastopil pred polnim trgom.