Veliko zanimanje za volitve na predčasnem glasovanju

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je v sredo predčasnega glasovanja na evropskih volitvah udeležilo 20.686 volivcev, na referendumu o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pa 20.656. Drugi dan je tako svoj glas oddalo 1,3 odstotka volilnih upravičencev, skupaj v obeh dneh 2,5 odstotka, so sporočili z DVK.

Na volitvah poslancev iz Slovenije v Evropski parlament leta 2019 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 8052 volivk in volivcev (0,47 odstotka vseh volilnih upravičencev), drugi dan 12.356, tretji dan pa 10.948 volivcev. Skupaj se je takrat predčasnega glasovanja v vseh treh dneh udeležilo 31.356 volivcev oz. 1,84 odstotka volilnih upravičencev.

Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 sta prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddala 15.202 volivca, drugi dan 28.016 volivcev, zadnji dan pa 23.123 volivk in volivcev. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 66.341 oz. 3,91 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba na omenjenem referendumu leta 2022 pa je bila 41,83-odstotna; skupaj je takrat glasovalo 708.701 volivk in volivcev.

Predčasno glasovanje poteka še danes do 19. ure

Predčasno glasovanje na evropskih volitvah in posvetovalnih referendumih o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v DZ ter o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene in gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo, ki bodo v nedeljo, poteka še danes do 19. ure.

Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volivcu je informativne narave in tudi pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volivca v volilnem imeniku, pojasnjujejo na Državni volilni komisiji (DVK). Dodajajo, da na predčasnem glasovanju lahko glasujejo samo volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Volišča za predčasno glasovanje pa so praviloma vezana na okraj stalnega prebivališča, z nekaterimi izjemami, kot je Ljubljana, kjer je 14 volišč za predčasno glasovanje na eni lokaciji, in sicer na Gospodarskem razstavišču.

Na DVK ob tem pojasnjujejo, da se vsak volivec sam odloči, katerih glasovanj se bo udeležil in koliko glasovnic bo prevzel. Na voliščih sta dva volilna imenika: eden za glasovanje na evropskih volitvah, drugi za glasovanje na treh posvetovalnih referendumih. Za vsak referendum, na katerem želi glasovati, pa se mora volivec oz. volivka v volilni imenik podpisati posebej.

Evropske volitve in posvetovalni referendumi bodo potekali v nedeljo na 2981 rednih voliščih in 55 voliščih za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (t. i. omnia volišča).