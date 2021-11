Velikansko korenje iz vreč za smeti

V vasi Kančevci v Moravskih Toplicah je Aleš Podlesek korenje pridelal v velikanskih vrečah, kjer je imelo dovolj prostora za rast in okrepitev. Semena korenčka sorte flakke 2 je kupil v semenarni in jih posadil zgodaj spomladi, pozneje pa presadil v 25-litrske vreče za smeti, ki jih je napolnil z zemljo in kokosovimi vlakni. Gnojil jih je z domačim gnojilom iz kopriv, algami in briketi iz konjskega gnoja ter jih obilo zalival.

»Največ dela je bilo s polnjenjem vreč z zemljo zgodaj spomladi, čez poletje sem samo zakrival zgornje dele gomoljev z zemljo, da jih sonce ne bi preveč ožgalo. Ko so sadike manjše, jih je treba zaščititi tudi pred polži,« je opisal postopek gojenja. »Na začetku jeseni je korenček začel poganjati cvetno steblo, ki sem ga odtrgal, da je še nadaljnjo rast usmerjal v koren. Tako so sadike rasle kar dolgo, vse do 4. novembra, ko smo jih odstranili iz vreče,« je iznajdljivi kmetovalec povzel izkušnjo iz Velike Britanije, kjer podobno gojijo velikansko zelenjavo. Da se je skrb izplačala, mu je na koncu povedala tehtnica, ki je pri najtežjem pridelku pokazala kar 1,57 kilograma. Druga dva velikana sta se mu približala z 1,38 in 1,36 kg, zadovoljen mane roke, saj mu je uspelo že v prvem poizkusu.

Raslo je v 25-litrskih vrečah.

»Letos sem se prvič preizkusil v gojenju velikanskega korenčka, v preteklosti sem že gojil buče, toda te zahtevajo zelo veliko nege in sem jih moral zaenkrat opustiti. Za gojenje velikanske zelenjave je pomembno najprej pravo seme, velikokrat ga je treba kupiti v tujini, vendar se da tudi z našimi semeni, le nega mora biti prava,« je še dodal ljubiteljski vrtičkar, ki se gojenju zelenjave posveča v prostem času, sicer pa je absolvent fakultete za farmacijo.