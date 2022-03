V minulih dneh so se številni Slovenke in Slovenci zelo solidarizirali s trpljenjem ukrajinskih žena in otrok, ki jih je ruska vojna vihra pregnala z domov, če jim je sploh uspelo pobegniti pred smrtonosnim raketiranjem. Med številnimi, ki so se na vrat na nos odpravili v tujino pomagat ljudem v stiski, je tudi znani vedeževalec Blaž Knez, ki se je z vlakom odpeljal v češko prestolnico, da bi pomagal svoji kolegici Nataliji, ki je z mamo pribežala iz obstreljevanega Kijeva: »Najprej smo se 12 ur vozili na prenatrpanih vlakih na zahod Ukrajine, pešačili smo do meje in čez, nato pa z vlak...