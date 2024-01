Več druženja, več covida in gripe

Po vsej Sloveniji beležijo veliko bolnikov, ki potrebujejo urgentno prvo pomoč in bolnišnično oskrbo zaradi respiratornih obolenj – gripe, respiratornega sincicijskega virusa (RSV), covida-19 in pljučnice. V zadnjem tednu lanskega leta so viruse influence potrdili v 13,5 % vseh testiranih vzorcev, dokazovali so izključno influenco A, od tega je 57 % podtipa A(H1N1)pdm09 in 43 % A(H3N2).

Ljubljanska in mariborska infekcijska klinika sta v teh dneh polno zasedeni, tudi iz drugih bolnišnic sporočajo, da se oddelki zaradi številnih bolnikov, obolelih z respiratornimi obolenji, hitro polnijo in je začelo primanjkovati postelj. Na obeh klinikah že preusmerjajo obolele na druge oddelke in se za to možnost dogovarjajo z bolnišnicami. Če posamezniki potrebujejo zdravljenje s kisikom in imajo zraven še pljučnico ali katero dodatno bolezen, jih sprejmejo, sicer jih zdravijo ambulantno.

Če greste v prostore, kjer je večja verjetnost okužbe, nosite zaščitno masko. FOTO: Iiievgeniy/Getty Images

Pomanjkanje prostora

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je med bolniki, sprejetimi v bolnišnico zaradi težjega prebolevanja respiratornih obolenj, okoli petina okuženih s covidom-19, na ljubljanski infekcijski kliniki pa tretjina. Kot opozarjajo strokovnjaki, je do pospešenega širjenja okužb prišlo zaradi povečanega druženja med ljudmi.

Kot je za RTV Slovenija povedala infektologinja Mateja Logar, je pomanjkanje prostora v Sloveniji v tem času kronično. »Težave niso samo zaradi covida-19, res pa oba skupaj z gripo stanje poslabšata. Tudi ko še ni bilo covida-19, ko je bila samo gripa, smo imeli vedno težave z zagotavljanjem zadostnega števila postelj in smo vedno odpirali dodatne posteljne kapacitete, tako kot se odpirajo tudi letos,« je dejala.

Petina hospitaliziranih ima covid-19.

Predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja na UKC Maribor prim. dr. Božena Kotnik Kevorkijan je za Delo dejala, da bolnike zelo hitro »obračajo«. Po dveh, treh dneh, ko bolnik ne potrebuje več kisika ali antibiotika v živo, ga odpustijo in nadaljuje ambulantno zdravljenje. »Pritisk na sprejeme je precejšen. V prazničnih dneh smo bolnike dvakrat zamenjali.«

Upoštevanje priporočil, ki smo jih usvojili v času covida-19, je dobrodošlo, če hočemo zmanjšati nevarnost okužbe in preprečiti njeno širjenje. Če greste v prostore, kjer je večja verjetnost okužbe, upoštevajte ukrepe, kot sta nošenje zaščitne maske in razkuževanje rok.