V ZOO Ljubljana žalujejo, poslovila se je Čaja (FOTO)

»Azijsko levinjo Čajo smo skupaj s samcem Maksom pripeljali v Živalski vrt Ljubljana konec januarja 2019 iz ZOO Lódž na Poljskem,« se svetlejših trenutkov spominjajo v ljubljanskem živalskem vrtu.

Maks se je žal poslovil lani, in da Čaji ne bi bilo dolgčas, so ji za družabnico priskrbeli 15-letno samico Živano, ki jo je Čaja, ko je nehala žalovati za prijateljem Maksom, zelo lepo sprejela, postali sta kot sestri in prijateljici.

»Žal je ta konec tedna prišlo do nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja Čaje. V nedeljo smo morali po opravljeni diagnostiki levinjo v sedemnajstem letu evtanazirati. Izkazalo se je, da je šlo za hitro rastoči tumor in razsevke v trebušni votlini, česar pa ni bilo možno operirati,« so tragične okoliščine izgube opisali v ZOO Ljubljana.

Čaje se bodo spominjali kot samozavestne levinje, ki je zelo rada sodelovala z oskrbniki, tako pri tehtanju kot pri treningu za prostovoljni odvzem krvi in dajanje zdravil. »Bila je krasna žival, iskrivega in vedrega značaja. Obiskovalci so jo lahko pogosto opazovali čisto od blizu, kadar je počivala na talnem gretju ob steklu v notranjem prostoru ali zunaj pri Afriški hiši,« dodajajo.

Čaja in za njo njena prijateljica Živana FOTO: Petra Hrovatin

V Živalskem vrtu Ljubljana tako za zdaj ostaja levinja Živana, ki se je skotila v živalskem vrtu v Zürichu, ki je bil eden od treh, ki so v zgodnjih 90. letih v Evropo uvozili prvih devet azijskih levov iz Indije.