V ZD Ljubljana za nekaj dni zmanjkalo cepiva proti covidu: kako je danes z zalogo?

Zanimanje za cepljenje proti covidu-19 je kljub novim različicam v splošnem močno upadlo, a se je število ljudi, ki so se želeli cepiti v drugi polovici septembra, precej povečalo, pravijo v ZD Ljubljana. To je bil tudi razlog, da je tam za nekaj dni zmanjkalo cepiva.

O tem nas je sprva obvestila bralka, ki je minuli petek prišla v ambulanto na cepljenje, a se je izkazalo, da ni izbrala pravega dneva. Kot nam je zapisala, so ji v ZD Ljubljana dejali, da zaloge ni in da pride čez mesec dni. Lahko pa se brez naročanja cepi v UKC Ljubljana.

Preverili smo, ali drži, da bo ZD Ljubljana prejel novo zalogo šele čez mesec dni, in kakšno je stanje s cepivi v UKC Ljubljana.

»Cepiva proti covidu je minuli petek res zmanjkalo, in sicer za tri osebe. Med njimi se je ena naknadno odločila za cepljenje proti gripi,« so nam potrdili v ZD Ljubljana, a zanikali, da bi nova zaloga prišla šele čez mesec dni, saj so jo dobili v torek, in sicer 120 odmerkov.

V drugi polovici septembra 233 odstotkov večja poraba cepiv, prej minimalna

Presenetil jih je naval na cepljenje v drugi polovici septembra.

»Povpraševanje se je zelo povečalo. Še v prvi polovici meseca je bilo zanimanje minimalno, v drugi polovici septembra pa se je število ljudi, ki so se želeli cepiti proti covidu, precej povečalo, kličejo pa osebe iz vse Slovenije. Nekateri prihajajo tudi nenaročeni,« pojasnjujejo.

Cepivo proti novi različici so prejeli 3. septembra. V predzadnji pošiljki so prejeli šestdeset odmerkov cepiv za odrasle in sto odmerkov za otroke (4 do 11 let). Skupaj so v prvih dveh septembrskih petkih, ko cepijo, porabili osemnajst odmerkov cepiva in v drugih dveh dvainštirideset.

V cepilnem centru ZDL trenutno cepijo le ob petkih, cepiva pa naročajo povečini tedensko, in sicer ob četrtkih za naslednji teden. Pri tem pa morajo upoštevati priporočilo Nijz, da ne naročijo preveč cepiv na zalogo.

Nekaj cepiva so zavrgli

Po podatkih ZD Ljubljana so nekaj cepiva morali tudi zavreči zaradi nove različice virusa.

»Zaradi preteka roka uporabe smo zavrgli 24 odmerkov cepiva proti covidu za odrasle, 90 odmerkov otroškega cepiva od 5 do 11 let in 70 odmerkov otroškega cepiva med 6 mesecev do 4 let. To so bila cepiva, ki so ščitila pred starim sevom virusa,« pojasnjujejo.

V UKC Ljubljana letos niso zavrgli niti enega cepiva

V UKC Ljubljana ne beležijo navala na cepljenje proti covidu.

Minuli teden so tam cepili štirinajst oseb, na zalogi pa imajo cepivo ​comirnaty JN.1, ki ga naročajo sproti za teden ali dva. Za aktualni teden so naročili 60 odmerkov. V tem letu, kot pravijo, niso zavrgli niti enega cepiva in so vse porabili sproti. Cepivo jim sicer redno dobavlja Nijz.

Cepiva v številkah * V centralnem skladišču je trenutno na zalogi 97.000 odmerkov posodobljenega cepiva proti covidu-19. * Do sedaj je Slovenija prejela 101.760 odmerkov posodobljenega cepiva, pričakuje še dobavo 53.280 odmerkov. * Zaradi preteka roka uporabe so letos zavrgli 304.400 odmerkov cepiva. Gre za cepiva prilagojena na prejšnje seve virusa. * Ministrstvo za zdravje je poskrbelo, da je posodobljeno cepivo proti covidu-19 na voljo, kar pomeni, da ga vsi cepilni centri lahko naročijo skladno s potrebami.

