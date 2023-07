Veljavna je nova novela zakona o nadzoru državne meje

Veljati je začela novela zakona o nadzoru državne meje, ki glede izplačila odškodnin izenačuje lastnike obmejnih zemljišč, ustvarja pravno podlago za izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč, ki so jih prečkale tehnične ovire, in ureja pravno podlago za vodenje evidenc izvedenih mejnih kontrol.

Novela zakona o nadzoru državne meje vzpostavlja podlago za izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč, ki so jih prečkale tehnične ovire na južni meji, konkretno za tiste lastnike zemljišč, pri katerih služnost v javno korist še ni bila ustanovljena, a so imeli omejeno lastninsko pravico. Prav tako vzpostavlja pogoje za njihovo enakopravno obravnavo, je konec junija ob sprejemanju novele poudarila predsednica odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Terezija Novak.

Ureja tudi pravno podlago

Novela nadalje ureja tudi pravno podlago za vodenje evidenc izvedenih mejnih kontrol potnikov, v katerih se bodo hranili in obdelovali osebni podatki, je povzela Novakova. Rok za shranjevanje teh podatkov se zaradi načela sorazmernosti skrajšuje s petih na dve leti.

Poslanci DZ so vladno novelo sprejeli z 59 glasovi za in nobenim proti.

